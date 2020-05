Rúšok sa tak skoro nezbavíme: Vážne slová ministra zdravotníctva Krajčího

V protiepidemiologických opatreniach sa bude musieť na Slovensku pokračovať až do vyvinutia vakcíny proti novému koronavírusu.

Zabránenie jeho šírenia je predovšetkým na zodpovednosti ľudí. Myslí si to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). "Vírus sme prakticky úplne eliminovali, no je stále tu, na území Slovenska, i keď je veľmi silno potlačený. Pokiaľ budú ľudia zodpovední, tak verím, že v takomto stave by sme mohli zotrvať aj ďalej," skonštatoval minister.

Ako dodal, uvoľňovaním opatrení a nezodpovednosťou ľudí by mohla nastať nekontrolovateľná fáza reprodukcie vírusu medzi obyvateľmi. "Ak ľudia budú podceňovať zákernosť vírusu, musíme byť pripravení aj na to, že nastúpi druhá vlna epidémie. A tá je úplne reálna," zdôraznil Krajčí.