Vedci pripravujú zmes pre výstavbu na Mesiaci: Užitočný by mohol byť moč

Ľudský moč by sa mohol stať užitočnou prísadou pri výrobe zmesi pre výstavbu na Mesiaci.

V piatok to uviedla Európska vesmírna agentúra (ESA). Vedci počas nedávneho výskumu podporovaného agentúrou zistili, že močovina (urea), hlavná organická zložka moču, by spravila zmes pre "lunárny betón" tvárnejšou, kým stuhne do finálnej formy.

Agentúra poznamenala, že využitie materiálov pre výstavbu základne alebo inej stavby, ktoré sa nachádzajú výlučne na tomto mieste, by znížilo potrebu dopravovať ich zo Zeme. Hlavnou prísadou pre “lunárny betón” by bola pritom prachová vrstva známa ako regolit, ktorá sa nachádza na povrchu Mesiaca. Podľa ESA by použitie močoviny obmedzilo množstvo vody potrebnej pre výrobu požadovanej zmesi.

Na Zemi sa močovina používa ako priemyselné hnojivo a ako surovina pri výrobe chemických či kozmetických produktov.