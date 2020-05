Ako vyzerajú najnovšie počty nakazených v iných krajinách? Rusko hlási 10 817 nových pacientov, Maďarsko 35

Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu v Rusku sa za posledných 24 hodín zvýšil o 10 817 na celkových 198 676, informovala v sobotu agentúra TASS.

Ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované novým druhom koronavírusu (SARS-CoV-2), podľahlo v krajine už 1827 ľudí a približne 31 916 sa uzdravilo. Podľa krízového strediska denný nárast prípadov dosiahol 5,8 percenta, čo je najnižší údaj od začiatku pandémie.

Rusko eviduje piaty najvyšší počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 na svete a tento týždeň v tejto štatistike prekonalo Nemecko a Francúzsko.

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil jednotlivým orgánom pripraviť do 5. mája plány, na základe ktorých by sa od 12. mája postupne rušili obmedzenia zavedené proti šíreniu nového koronavírusu. Platnosť obmedzení súvisiacich s pandémiou predĺžili v Rusku do 11. mája.

Po miernom postupnom poklese denného počtu nakazených novým druhom koronavírusu na piatkových 20 v sobotu potvrdili v Maďarsku infekciu v 35 prípadoch. Počet obetí s ochorením COVID-19 pri 12 úmrtiach za uplynulý deň dosiahol 405, vyplýva z údajov krízového štábu.

Na svojej stránke koronavirus.gov.hu štáb v sobotu podčiarkol, že aj najnovšie obete boli starší ľudia s chronickými ochoreniami. Počet aktívnych nakazených naďalej klesá už piaty deň, aktuálne ich je 1904.

Hospitalizovaných je 1132 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých 74 je napojených na pľúcnu ventiláciu. V povinnej domácej karanténe je 10 927 osôb. Počet vykonaných testov na koronavírus dosiahol 103 258.