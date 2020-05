Žena zničila svojmu ex svadbu: Stačilo vypustiť tú osudnú vetu

Žena prezradila, ako prišla na svadbu svojho bývalého partnera a prekazila ju.

Anonymná žena vysvetľuje, že ona a ženích spolu randili tri roky. Ako informuje Mirror, potom sa rozišli a on si našiel ďalšiu partnerku, s ktorou sa teraz plánoval oženiť. "Zrejme ste uhádli, že na svadbu ma nepozval a dokonca mi o nej ani nepovedal, hoci sme boli v dennom kontakte. Dozvedela som sa o tom od jeho starej mamy, sme si blízke, a tá navrhla, aby som tam prišla a ona ma bude kryť (myslím, že nemá rada nevestu)," hovorí. A keďže si po rozchode s bývalým nevysvetlili všetko, ona privolila.

Keď prišiel deň D, stará mama ju tajne prepašovala na obrad. "Bolo to nádherné. Dokonca som mala v očiach slzy od dojatia." Keď sa sobáš skončil, bola pripravená odísť, no ženíchova stará mama jej povedala, nech ide s nimi aj na hostinu a usadí sa k stolu rodiny. "Bolo to zvláštne, ale šla som," hovorí.

"Stále som bola pri nich, postavila som sa, keď zrazu prišiel ženích s nevestou. Prišli, pozdravili nás a ona mi pogratulovala k tehotenstvu. Poďakovala som jej a povedala som, že sa neviem dočkať toho, keď budeme všetci traja spolu vychovávať to dieťa. Ukázalo sa, že nevedela, že som v piatom mesiaci tehotenstva s ním, tvrdí bývalá priateľka.

Nevesta utiekla z vlastnej svadby. Ženích sa ju pokúšal dobehnúť, ale prišiel jej otec a urobil scénu. Našťastie pre hlavnú postavu tohto príbehu, ženíchov brat ju odviedol odtiaľ preč.

Pár sa rozišiel a manželstvo anulovali. Ženích sa naďalej pravidelne informuje o priebehu jej tehotenstva. Žena sa s príbehom zdôverila na stránke Reddit, kde ostatných používateľov požiadala o radu v tejto situácii. Jeden z komentujúcich poznamenal, že plán starej mamy fungoval perfektne. Vedela, že nevesta o jej tehotenstve nevie, no nechcela byť tá, kto jej to povie, aby ju z toho neobviňoval jej vnuk. "Tak vytvorila situáciu, kde vedela, že to vypláva na povrch. Posledný bod plánu bude to, že dá teba a jeho opäť dokopy. Ak jej to vyjde, tak je génius."

Ďalší používateľ zareagoval: "Nechoď na svadby, na ktoré nie si pozvaná. Ženíchova stará mama, nepozývaj ľudí na svadbu, ktorá nie je tvoja. Ženích, povedz svojej snúbenici ak si oplodnil niekoho, kto nie je ona."