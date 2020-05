Blondínka prezradila tajomstvo: Vďaka šikovnej technike dokáže ušetriť kopec peňazí

Mamičke z Manchesteru sa podarilo ušetriť mesačne na strave 170€ vďaka šikovnej technike, informuje portál Mirror.

Bonnie Shaw (23) vysvetlila, ako presne sa jej podarilo ušetriť až polovicu na mesačných výdavkoch na jedlo. Zároveň však stále varí zdravo a drží sa svojho jedálnička. Dokonca jej ostane jedlo, ktoré môže počas koronakrízy darovať ľuďom v núdzi.

V domácnosti sú len traja, no každý je niečo iné. Bonnie drží diétu, jej manžel nie a ich bábätko je veľmi vyberavé. „Varím väčšie porcie jedál do krabičiek, pretože sme zaneprázdnená rodina – obaja sme pred karanténnymi opatreniami pracovali na plný úväzok a variť tri rôzne jedlá každý večer po práci sa pre mňa stalo nočnou morou. Začali sme si stále objednávať jedlo a to nebolo dobré pre nikoho z nás,“ hovorí Bonnie.

Predtým musela po práci navariť zvlášť jedlo pre každého člena domácnosti. Dve tretiny sa navyše vyhadzovali, pretože porcia bola priveľká. „Zvykla som jedlo nakupovať každý deň bez toho, aby som plánovala, čo budeme jesť, a to malo za následok veľké účty za nákupy a ešte plnší odpadkový kôš,“ spomína Bonnie. Teraz všetko, čo nezjedia, uvaria a darujú. Kedysi na nákupy mesačne minula skoro 350€, teraz je to o polovicu menej.

Tvrdí, že nový spôsob varenia jej umožňuje kontrolovať si kalórie pri každom jedle a jej partner si zase môže vybrať jedlo podľa chuti. Neurobia veľa neporiadku a dokonca menej plytvajú jedlom. „Keďže všetko rozdelíme na porcie a zamrazíme na najbližšie týždne, mám vždy jedlo pripravené na rozmrazenie a zohriatie v mikrovlnke alebo rúre,“ pochvaľuje si Bonnie. Všetko je odmerané na porcie, čiže majú tak akurát, pretože jedlá si plánujú na dva týždne dopredu.

Takýto spôsob stravovania má aj iné výhody. Teraz keď vie, čo má doma navyše, môže nevyužité potraviny darovať miestnemu útulku. Keby to neurobila, jedlo by sa pokazilo. „Plytvám menej a zároveň robím pre druhých dobrú vec!“ hovorí Bonnie.

Mladá mamička má aj zopár tipov pre ľudí, čo by chceli vyskúšať jej spôsob varenia. V prvom rade odporúča nakupovať produkty v zľave a potom si pripraviť plán, čo ďalšie bude treba na prípravu jedál na najbližšie obdobie. Dobré je prejsť viacero obchodov, pretože v rôznych obchodoch sú rôzne zľavy. Ďalej podľa nej treba vymyslieť jedálniček na celý týždeň. „Chce to zvyk a musíte zapojiť celú rodinu, no stojí to za to,“ hovorí. Vhodné je začať začať s väčšími porciami a radšej nechať zvyšky jedla znova zamraziť na ďalší deň.

„Aj keď nechcete variť dopredu, plánovanie jedál dopredu vám ušetrí peniaze a zníži plytvanie. V týchto ťažkých časoch sa snažím plytvať menej a dávať viac,“ zhodnotila Bonnie. Z pomáhania komunite má veľkú radosť a chce v tom pokračovať aj po skončení krízy.