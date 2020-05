Možné riešenie pre slovenských dovolenkárov: Cestovky nevrátia peniaze, ale posunú pobyty?

Osud tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny je neistý. Ak aj bude možné vycestovať do zahraničia, ťažko to bude do všetkých krajín a destinácií.

Čo však v prípade, ak máte zakúpený pobyt, a ten sa pre celosvetovú pandémiu neuskutoční? Podľa dnešných pravidiel by ste dostali späť svoje peniaze. Taký nápor by však cestovky neutiahli. Podobne ako v iných krajinách aj u nás sa preto chystá zmena. Cestovka vám hotovosť nevráti, ale pobyt presunie.

Koronavírus šíriaci sa po celom svete dal stopku cestovaniu. Čo však klienti cestovných kancelárií, ktorí si už pobyt objednali a časť zaplatili? Naše cestovné kancelárie predali zájazdy v ponuke first moment zhruba za 150 miliónov eur. Podľa dnes platných pravidiel, ak sa pobyt neuskutoční, má klient nárok na vrátenie peňazí. To by však cestovky nezvládli. Prichádzajú preto so zmenou.

„Ide o to, aby cestovná kancelária mala právo navrhnúť klientovi zmenu pôvodne dohodnutej zmluvy a zašle mu oznámenie o tejto zmene. Klient má 14 dní na to, aby sa dohodol s cestovnou kanceláriou na zmenených parametroch zájazdu,“ uviedol Ján Oravec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva. Ako vysvetlil štátny tajomník, bolo by na klientoch, či sa s cestovkou dohodnú na výmene za iný zájazd, alebo na absolvovaní pôvodne vybranej dovolenky v neskoršom termíne.

Návrh zákona určuje skupiny, ktoré budú môcť požiadať o peniaze. „V rámci ochrany spotrebiteľa vytvorilo ministerstvo skupinu obyvateľstva, ktoré by malo právo na vrátenie peňazí podľa momentálne platného zákona. Z našej strany je výklad skupín rôzny a musíme si to zjednotiť,“ upozornil Roman Beres, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Podľa neho sa to dá vyložiť aj tak, že odklad by sa netýkal aj ľudí, ktorí mesiac nepracovali, dostali 80 % platu. „Čo by bolo obrovské množstvo ľudí a neriešilo to situáciu. Otvorilo by to nožnice do takej šírky, že by sme sa vrátili na začiatok,“ vysvetlil Berkes.

Vrátenie peňazí za dovolenku

Dnešná legislatíva

- klient cestovnej kancelárie má nárok na vrátenie peňazí, ak sa pobyt neuskutoční (do 14 dní od požiadania)

- cestovná kancelária má nárok na doplatenie zvyšku sumy za objednaný pobyt (napr. júnový) a peniaze vráti, až keď sa pobyt neuskutoční

Navrhovaná zmena

- predložená ministerstvom hospodárstva, musí byť schválená v koalícii a prejsť legislatívnym procesom

- cestovka by klientovi navrhla dodatok k zmluve s odložením pobytu

- klient by si vybral, či chce pôvodný zájazd len v inom termíne alebo úplne iný

- odloženie by bolo možné max. do konca augusta 2021, ak by sa dovtedy pobyt nerealizoval, dostal by klient späť peniaze

- odklad pobytu by nemuseli akceptovať rizikové skupiny, tí by dostali peniaze

- na dohodu by sa vzťahovalo poistenie proti insolventnosti

Komu budú musieť vrátiť peniaze

- V týchto prípadoch bude môcť klient odklad zájazdu písomne odmietnuť:

1. Je od 13. marca 2020 zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo preukáže.

2. Ide o zamestnanca, ktorý z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia vírusu Covid-19, nemohol vykonávať prácu, a to počas najmenej 30 dní ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní finančného príspevku.

3. Je SZČO alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s opatreniami proti korone.

4. Je osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné.

5. Klientka je tehotná ku dňu doručenia dodatku k zmluve o zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením.