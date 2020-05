Gröhling zvažuje otvorenie škôl a škôlok už v júni: Karhavá reakcia premiéra Matoviča

Koronavírus sa nám darí držať pod kontrolou a niektorí žiaci by sa preto mohli vrátiť do školských lavíc ešte pred letnými prázdninami.

Naznačil to minister školstva Branislav Gröhling (46), ktorý zvažuje otvorenie škôlok a prvého stupňa základných škôl už v júni. Nechce sa však unáhliť a situáciu musí najprv prebrať s epidemiológmi. Premiér Igor Matovič (46) ešte nedávno tvrdil, že deti sa vrátia do škôl na sto percent až v septembri, no teraz pripúšťa, že to môže byť aj skôr. Školy a škôlky sú súčasťou poslednej fázy otvárania ekonomiky spolu s kúpaliskami, kinami, divadlami či hromadnými podujatiami.

Podľa premiéra sú to zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom a otváranie prevádzok v tejto fáze sa nemusí spustiť naraz, ale môže byť rozdelené na viacero etáp. Ide skôr o „zásobník“ toho, čo ešte nie je otvorené. Doteraz preto nebolo známe, kedy presne sa posledná fáza začne spúšťať, no minister školstva Gröhling priniesol na facebooku informáciu, že školy a škôlky by sa mohli otvoriť ešte pred letnými prázdninami.

„Na stredných školách sa vedia žiaci vzdelávať na diaľku a necítime veľkú potrebu ich otvoriť. Podobne je to na druhom stupni. Ak by sa zlepšila situácia, do úvahy prichádza otvorenie prvého stupňa ZŠ, ako aj materských škôl. Musíme zvážiť aj ďalšie špecifiká - možnosť ostať doma, koľko hodín denne by žiaci mali, prípadne, či by sa delili na skupiny,“ uviedol minister školstva.

Doplnil, že treba myslieť aj na učiteľov nad 60 rokov, žiakov so zdravotnými problémami, dezinfekciu či výučbu v rúškach. Chce preto diskutovať ešte s epidemiológmi, učiteľmi, rodičmi aj so samotnými žiakmi. Otváranie školských zariadení pred letnými prádzninami tak ešte nie je isté.

Vyzerá však nádejne, keďže Slovensko patrí ku krajinám, ktorým sa darí držať koronavírus pod kontrolou. V stredu pribudlo 16 nových prípadov a vo štvrtok 10. Kĺzavý medián, ktorý rozhoduje o spúšťaní jednotlivých fáz otvárania ekonomiky, tak zostáva na hodnote 4, ktorá je ďaleko od kritickej hranice.

Pozor na prehnaný optimizmus

Do ministra školstva sa pre jeho tvrdenia ihneď obul premiér Matovič. „Mrzí ma, že pán minister a ďalší komunikujú túto tému na verejnosti. Nechcem, aby sme vzbudzovali prehnaný optimizmus, ktorého výsledkom môže byť strata zodpovednosti a následný opätovný nárast pozitívnych prípadov. V takej situácii by sme totiž museli opäť sprísniť opatrenia, a to by nikto z nás, myslím, nechcel,“ uviedol Matovič, ktorý narážal nielen na ministra školstva, ale aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Ten rovnako ako Gröhling informoval o reštarte škôl na sociálnej sieti. Napriek tomu, že sa Matovičovi nepáčilo, že Gröhling a Droba informujú o otváraní škôl, ani on sám nevylučuje, že sa tak stane.

Kým pred pár týždňami s istotou tvrdil, že sa opäť otvoria až v septembri, teraz zmenil rétoriku. Povedal, že ak sa situácia so zvládaním pandémie bude vyvíjať dobre, vie si predstaviť čokoľvek. Rozhodnutie o ďalšom uvoľňovaní opatrení však chce nechať na odborníkov. Postupné otváranie školských zariadení odporúčal už dávnejšie aj odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry. Upozorňoval, že aj ostatné krajiny tak robia.