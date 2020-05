Kráľovská rodina Kristiána ocenila zlatom, teraz ratuje chorých v Martine: Neurochirurg v prvej línii

Stihol toho toľko, čo iní nestihnú za celý život! Mladý lekár Kristián Varga (28) z Levíc pracuje v martinskej nemocnici ako neurochirurg, a zároveň slúži na záchrannej zdravotnej službe v posádkach Rýchlej lekárskej pomoci ako lekár.

Z jeho vzdelania a kurzov po celom svete padne väčšine ľuďom sánka, no on ostáva pri zemi a vraví, že za všetko si musel zaplatiť sám. Rozhodne to však neľutuje. Ako zvláda súčasnú situáciu okolo pandémie koronavírusu ako lekár v prvej línii? Aj napriek tomu, že nie je z lekárskej rodiny, vyštudoval Kristián lekársku fakultu, a zároveň aj manažment. Nasledoval titul MBA a mnohé kurzy a štúdiá.

„Pôsobím ako lekár na neurochirurgii v Martine, a zároveň v rýchlej lekárskej pomoci. Sám si financujem odborné stáže a kurzy po celom svete,“ hovorí ambiciózny mladík. Svoju robotu však nevníma ako povinnosť, ale ako poslanie.

„Preto ma to aj neskutočne baví. V starobe si, dúfam, budem môcť povedať, že som nepracoval ani deň,“ vraví s úsmevom. Zároveň prezrádza svoje pracovné krédo: „Chirurg musí mať oči orla, srdce leva a ruky ženy, to som sa naučil v Indonézii.“

Stáže po celom svete

Kristián precestoval okolo 30 krajín sveta. Z toho približne v polovici bol na stážach a kurzoch. Ocitol sa okrem napríklad Británie, Švédska či Maďarska aj v exotických krajinách ako Japonsko, Indonézia či Saudská Arábia. „Ako lekár som dostal štipendium od Tureckej asociácie neurochirurgov na odborný kurz v Turecku, kam sa každoročne vraciam.

Tam som dostal pozvanie na jeden kurz v najzaujímavejšej krajine, v akej som bol. Bolo ňou Saudskoarabské kráľovstvo. Organizátori z kráľovskej rodiny sa o nás neuveriteľne starali. Odniesol som si od nich zlatom vyšívaný čierny plášť, ktorý nosia len členovia kráľovskej rodiny ako prejav úcty môjho záujmu k ich kultúre,“ spomína s úsmevom.

Napriek vzdelaniu a ambíciám by chcel šikovný lekár ostať na Slovensku. Oporou mu je aj jeho snúbenica-zubárka. „Minulý rok som ju v Thajsku požiadal o ruku. Tento rok sme mali naplánovanú svadbu, ale vzhľadom na situáciu sme ju presunuli na ďalší rok,“ nádeja sa Kristián.

Musí sa chrániť

A ako vyzerá práca lekára neurochirurga, a zároveň záchranára v súčasnosti? „Pracujeme v obmedzenom režime, operujeme len akútne stavy. Na záchranke sa stretávam s naozaj indikovanými, život ohrozujúcimi prípadmi. Tak by to malo byť aj v časoch nepandemických,“ vysvetľuje Kristián. Aktuálne sú podľa neho všetci zdravotníci v prvej línii.

„Ku každému pacientovi musíme pristupovať ako k potenciálne suspektnému. Jednoznačne to najdôležitejšie je vlastná ochrana a využívanie osobných ochranných pracovných pomôcok v maximálne možnej miere,“ prízvukuje. Dodáva, že v týchto ťažkých časoch si treba odniesť to najpozitívnejšie, čo nám kríza dáva.

„Je to spolupatričnosť, úcta voči zdravotníkom, policajtom, vojakom, predavačom, šoférom a ďalším, váženie si času stráveného s rodinou, úcta k práci, prírode a pokora. Pamätajme na to a vážme si všetkých ľudí, ktorí stáli v prvej línii, aj keď budú časy pokoja,“ zakončí.