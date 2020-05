Správy odhalili Kočnerov diabolský plán: Čo chcel spraviť s Pellegriniho intímnymi fotkami?!

Na povrch vyšli ďalšie závažné skutočnosti. Mafiánsky podnikateľ Marián Kočner (56) sa snažil kompromitovať expremiéra Petra Pellegriniho (44).

Zháňal jeho intímne fotky, ktoré mali mať k dispozícii Peter Pčolinský z hnutia Sme rodina a jeho brat Vladimír Pčolinský, ktorý je čerstvým šéfom SIS. Obaja to však odmietajú. Správy z Kočnerovho mobilu získal portál Aktuality.sk vďaka dátam od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vyplýva z nich, že mafián sa snažil v júni 2018 získať kompromitujúce fotky vtedajšieho premiéra Pellegriniho, ktoré ho majú zachytávať v chúlostivej situácii. V tom čase mal pritom Kočner plné ruky práce s ovplyvňovaním sudcov Najvyššieho súdu SR, ktorí rozhodovali o jeho väzbe v kauze zmenky.

Kočner chcel fotky získať od jedného z bratov Pčolinských a písal o tom nitrianskemu oligarchovi Norbertovi Bödörovi. „Pčolinský má pravdepodobne Pelleho fotky…“ napísal mafián Bödörovi. O kompromitujúcich záberoch sa bavil aj s bývalou novinárkou Martinou Ruttkayovou, ktorá mu slúžila ako pravá ruka.

Tá mu potvrdila, že fotky existujú a že videla tri. „Boli za mnou. Pčolinskí. Chceli ma použiť ako kanál, ktorý to povie Pellemu. Bežala som hneď za naším Peťkom, že čo mám robiť,“ písala Ruttkayová Kočnerovi, pričom Peťkom myslela bývalého SIS-kára Petra Tótha. Ten bol kedysi blízkym Kočnerovým kamarátom, no teraz pomáha polícii s objasňovaním mafiánových trestných činov.

Je to hlúposť ako voda v koši

Šéf SIS Vladimír Pčolinský vylúčil, že by nejaké Pellegriniho fotky mal k dispozícii. „Videl som dve fotografie. Na jednej interiér auta a ruka, ako drží 500-eurové bankovky. Na druhej dve osoby v spodnej bielizni v hotelovej izbe, sú otočené chrbtom a nie je vidieť, o koho ide,“ povedal pre medzinárodnú sieť investigatívcov OCCRP. Jeho brat Peter Pčolinský zas tvrdí, že vedel o tom, že parlamentom kolujú nejaké fotografie, no nebolo isté, že je na nich Pellegrini, a tak to neriešil. Šéf hnutia Sme rodina drží s bratmi.

„To je taký nezmysel ako voda v koši. Ja som tiež napríklad počul, že existujú nejaké fotky, nevidel som ich, ale počul som, že ich majú smeráci. Keby ich mali bratia Pčolinskí, tak vám garantujem, že som ich videl osobne, ale nevidel som ich,“ povedal Kollár pre Hospodárske noviny s tým, že keby dostal Pellegriniho kompromitujúce fotky, tak by ich roztrhal a zahodil. Expremiér a súčasný podpredseda parlamentu Pellegrini tvrdí, že ho nikto so žiadnymi fotkami nikdy nekontaktoval. Klebety na túto tému považuje za súčasť politických intríg, ktoré ho vraj nijako nevyrušujú.