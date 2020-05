Slovensko spravilo rekordný obchod: 4 miliardy na dlhopisoch

Spravili sme rekordný obchod. Slovenská vláda si požičala na dlhopisových trhoch 4 miliardy eur.

Ide o doteraz najväčšiu emisiu štátnych dlhopisov vydanú na medzinárodných kapitálových trhoch a zároveň o najväčší predaj štátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy v histórii. Nejde pritom o prvú tohtoročnú pôžičku Slovenska. Za prvé štyri mesiace tohto roka sme si požičali prostredníctvom dlhopisov 2,85 miliardy eur. Teraz sa táto suma zvýšila o ďalšie 4 miliardy eur. Štát totiž v stredu vstúpil na medzinárodné kapitálové trhy s novou dvojitou emisiou 5-ročných a 12-ročných bondov, pritom z každej emisie predal cenné papiere za 2 miliardy eur.

Polovica pôžičky je na 5 rokov a ďalšie dve miliardy si Slovensko požičalo na 12 rokov. O 5-ročný štátny dlhopis malo záujem zhruba 210 investorov a o 12-ročný dlhopis približne 250 investorov. „Transakcia vyvolala najväčší záujem investorskej komunity v histórii slovenských emisií štátnych dlhopisov s celkovým dopytom vyše 15 miliárd eur (7,6 miliardy pre 5-ročný a 7,4 miliardy pre 12-ročný dlhopis),“ uviedla Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.

Parlament pred 2 týždňami zmenil zákon, vďaka čomu si môžeme tento rok požičať dokopy až 10 miliárd a nielen 6,3 miliardy eur, ako to bolo pôvodne. Hrozilo totiž, že by štátu došli tento mesiac peniaze. „Pevne verím, že takáto suma nebude potrebná. Ale je to ten maximálny rámec,“ povedal šéf finančného výboru v parlamente Marián Viskupič.