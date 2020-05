Druhý bojovník so SMA1 odcestoval za podaním lieku za 2 milióny: Alexko je už v Budapešti

Konečne sa dočkali! Alexko, ktorý v júli oslávi dva rôčky, je po Riškovi druhý chlapček, ktorý sa dostal do Budapešti.

Vďaka ľuďom, ktorí pomohli okatému bojovníkovi s finančnou zbierkou, a zdravotnej poisťovni sa nakoniec podarilo to, po čom rodičia krásneho drobca najviac túžili. Alexko, trpiaci spinálnou muskulárnou atrofiou SMA1 momentálne absolvuje všetky potrebné vyšetrenia a ak všetko pôjde, ako má, následne bude môcť prijať liečbu. Prežívajú najkrajšie chvíle v živote. Takmer dvojročný Alexko sa narodil so spinálnou svalovou atrofiou SMA1.

Nádejou na zlepšenie života sa stal ultradrahý liek za 2 milióny eur. Rodina pred pár mesiacmi preto usporiadala zbierku. Spoločným úsilím dobrých ľudí po celej krajine sa napokon podarilo vyzbierať 1,5 milióna eur, čo, žiaľ, nepostačovalo. Poisťovňa Dôvera napokon zvyšných 500-tisíc eur doplatila a chlapček tak mohol v piatok konečne s rodičmi vycestovať do Maďarska. „Momentálne nás čaká vyšetrenie a veríme, že tento mesiac nám bude liek podaný,“ vyznala sa šťastná mama, ktorá sa nesmierne teší z toho, že jej milovanému drobcovi svitá nová nádej na lepší život.

Riška trápi zápal

Alexko je už druhý chlapček, ktorý dostane najdrahší liek na svete. Pred pár týždňami ho ako prvému podali Riškovi (2) a jeho rodičia už vidia prvé pokroky. Chlapček dokáže zdvihnúť nožičku a vie si posedieť. To pred tým, ako dostal liek, nedokázal.

Momentálne však Riško bojuje so zápalom. „Po tom, ako ho trápili zúbky, včera lekári zistili začínajúci zápal v dolných dýchacích cestách. Riškova imunita je umelo potláčaná pre vírus, ktorý roznáša liek do jeho telíčka. Preto každý, hoci len malý infekt, je pre neho veľmi nebezpečný. Takže spolu s lekármi sa snažíme urobiť všetko preto, aby to prešlo čo najskôr. Riško má nasadenú liečbu a neostáva nič iné len sa modliť, aby sa to nezhoršilo,“ napísala Riškova mama, ktorá je šťastná, že Alexko sa dostal do Budapešti a dostane liečbu, ktorá pre neho a jeho blízkych tak veľa znamená.