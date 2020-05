Humorista Andrásy sa teší na tretie vnúča: Jeho pohlavie je ešte záhadou, on má však jasno

Veľká radosť v rodine! Humorista Oliver Andrásy (62) sa spolu s manželkou Dankou (60) teší na tretie vnúčatko.

Ich dcéra Vierka (35) je mamou Karolínky (5) a Natálie (2,5). Pod srdcom nosí ďalší poklad a budúci trojnásobný dedko verí, že tentoraz to bude „chlap“! Oliverovi Andrásymu robia veľkú radosť dve vnučky. Už čoskoro sa malé princezné dočkajú súrodenca. „Čakáme tretie vnúča! Dcéra Vierka nám nedávno oznámila potešujúcu novinu, že koncom októbra do našej rodiny pribudne ďalší člen,“ prezradil Novému Času natešený humorista, ktorý verí, že tentoraz sa bude pre bábätko kupovať modrá výbavička.

„Po dvoch dievčatách sme najmä zať Andrej a ja presvedčení, že tentoraz to bude chlapec. Moja manželka síce pripúšťa aj takú možnosť, že by to mohlo byť teoreticky dievča, ale my so zaťom sme o svojej pravde skalopevne presvedčení a nedáme sa pomýliť babskými rečami,“ dodal s úsmevom budúci trojnásobný dedko, ktorý už stihol potomka na ceste osláviť s manželkou na terase ich domu.