Prezidentské voľby v Bielorusku budú 9. augusta: Lukašenko sa uchádza o šieste funkčné obdobie

Bieloruský parlament v piatok oznámil, že prezidentské voľby sa v krajine uskutočnia 9. augusta, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruskú štátnu tlačovú agentúru BelTA.

Úradujúci bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, sa v augustových voľbách bude uchádzať o šieste funkčné obdobie. Predchádzajúce prezidentské voľby sa konali v októbri 2015. Lukašenko v nich zvíťazil so ziskom 83,5 percenta hlasov.

Časť bieloruskej opozície podľa Reuters oznámila, že má v úmysle spojiť sa a postaviť do volieb spoločného kandidáta. Ďalšie voľby v Bielorusku by sa v súlade so zákonom mali konať v nedeľu najneskôr dva mesiace pred uplynutím funkčného obdobia súčasného prezidenta, teda do 30. augusta.

Podľa ústavy prezidentské voľby vyhlasuje parlament najneskôr päť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia súčasného prezidenta. To sa počíta od okamihu, keď nastúpi do úradu, teda od inaugurácie. Lukašenkova inaugurácia v roku 2015 sa konala 6. novembra.