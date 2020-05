Jágr pridal na tréningoch a drží diétu: Som príliš ťažký, váha musí ísť dole

Hokejový útočník Jaromír Jágr sa stále nerozhodol, či bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v aktívnej kariére.

48-ročný majiteľ klubu z Kladna, ktorý sa v minulom ročníku neudržal v extralige a čaká ho opäť štart v prvej lige, zároveň priznal, že predchádzajúcu sezónu podcenil a nastupoval s príliš veľkou telesnou hmotnosťou.

"Musím povedať, že som sa ešte nerozhodol, či budem hrať alebo nie. Minulú sezónu som podcenil z toho dôvodu, že som hral s väčšou váhou než by som mal," povedal Jágr v rozhovore pre Showtime na CNN Prima News.

Najproduktívnejší Európan v histórii NHL, ktorý sa do rodného Kladna vrátil v roku 2018, hral s váhou okolo 117 kilogramov. "To je na hokej veľmi veľa, preto som nepodával taký výkon, aký som mohol," priznal Jágr, ktorý v extralige nastúpil na 38 zápasov a nazbieral 29 bodov za 15 gólov a 14 asistencií. "Hokej sa posunul do vyššej rýchlosti, preto ma to trochu limitovalo," dodal.

Dvojnásobný majster sveta a držiteľ Stanleyho pohára si uvedomuje, že keď chce pokračovať, musí svoju váhu upraviť. "Snažím sa viac trénovať. Upravil som stravu, prestal som jesť sladké a snažím sa obmedziť aj mäso. Takže uvidím, ja nemám čo stratiť. Sezóna začína až za päť mesiacov. Uvidím, ako na to bude moje telo reagovať," zakončil Jágr.