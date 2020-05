Môžu si vydýchnuť: Rovno dvaja slovenskí hokejisti podpísali novú zmluvu

Slovenský hokejista Matej Paulovič bude po odchode z HK Mountfield Hradec Králové pokračovať v konkurenčnom HC Dynamo Pardubice. S klubom podpísal ročný kontrakt.

Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do známeho prostredia, keďže v Pardubiciach hosťoval už v sezóne 2019/20. Počas nej odohral za Dynamo 16 duelov a pripísal si štyri body za gól a tri asistencie. "Matej je mladý útočník, ktorý po svojom príchode zapadol do nášho tímu. Aj vďaka fyzickým parametrom bol veľmi platný pri hre v oslabení. V tejto hernej situácii vytvoril veľmi účinnú dvojicu s Tomášom Rolinkom. Veríme, že nadviaže na tieto výkony a prispeje viac i k našej produktivite," uviedol pre oficiálnu stránku klubu člen predstavenstva Dušan Salfický.

"Som veľmi rád, že som zostal v Pardubiciach. Plány na novú sezónu si veľmi nedávam, ale rád by som mužstvu pomohol. Chcem vyhrávať osobné súboje a taktiež zbierať body. Keď sa zíde dobrá partia, ako bola počas dvoch mesiacov, ktoré som tu v minulej sezóne strávil, tak sa ničoho nebojím," uviedol útočník.

Aj ďalší slovenský hokejový reprezentant sa teší z podpisu novej zmluvy. Dávid Gríger podpísal dvojročný kontrakt s českým extraligistom HC Bílí Tygři Liberec do 30. apríla 2022. Spolu s ním prišiel z HC Energie Karlove Vary aj Tomáš Rachůnek.

Dvadsaťpäťročný Gríger je odchovanec Popradu, z ktorého zamieril v roku 2013 do Varov. V uplynulom ročníku odohral za Energiu 50 duelov a nazbieral 38 bodov (15+23). Celkovo nastúpil v českej extralige na 161 zápasov základnej časti a nazbieral 91 bodov (42+49), v 13 dueloch play off pridal šesť gólov a štyri asistencie.

"Dávid je šikovný hráč s dobrými korčuliarskymi schopnosťami. Nebojí sa chodiť do priestoru, 'kde to bolí'. Je rýchly, dravý a má šikovné ruky. Verím, že využije liberecké zázemie ku svojmu ďalšiemu rozvoju," uviedol pre oficiálnu stránku klubu hlavný tréner Patrik Augusta. Spolu s Grígerom prišiel do Liberca aj dvadsaťdeväťročný Rachůnek, ktorý patril v uplynulej sezóne k lídrom Karlových Varov a v 53 dueloch nazbieral rovnaký počet bodov (26+27). V minulosti pôsobil aj v Slovane Bratislava.