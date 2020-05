Nórske deti sa vracajú do škôl: Nasledovať bude ďalšie zmiernenie opatrení

Od 11. mája sa v Nórsku znova otvoria školy, od 1. júna ich budú nasledovať bary. Kultúrne a športové podujatia s účasťou do 200 osôb budú povolené od 15. júna. Najvyššia futbalová súťaž sa začne 16. júna. Oznámil to vo štvrtok denník The Guardian s odvolaním sa na nórsku vládu.

"Našim cieľom je, aby od 15. júna opäť fungovala väčšina vecí, ktoré boli obmedzené," povedala nórska premiérka Erna Solbergová. Upozornila však, že uvoľňovanie obmedzení bude prebiehať podľa plánu len vtedy, ak sa podarí udržať nákazu pod kontrolou. Otvoria sa školy už v júni? Minister školstva Gröhling prezradil viac než to Nórsko v polovici marca zaviedlo obmedzenia v oblasti pohybu osôb s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. Nórsky inštitút verejného zdravotníctva uviedol, že tzv. reprodukčné číslo koronavírusu (R0) kleslo na hodnotu 0,49. Znamená to, že každá nakazená osoba môže infikovať menej ako jedného ďalšieho človeka. "Toto ešte nie je koniec," povedal nórsky minister zdravotníctva Bent Hoie. "V najlepšom prípade je to začiatok konca," dodal. Opatrenia v oblasti obmedzenia kontaktov a odporúčania vyhnúť sa cestám do zahraničia zostávajú v platnosti. Hranice Nórska sú uzavreté pre osoby, ktoré nemajú povolenie na pobyt. Nórsko má oficiálne potvrdených 7995 prípadov nákazy koronavírusom a najmenej 209 ľudí chorobe COVID-19 podľahlo.