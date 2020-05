Tínedžerku zabíja ťažká choroba, zúfalá matka to už nevydržala: Tie slová vami otrasú

Bola kúsok od záchrany života, no situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu jej vytúženú operáciu zrušila.

Reč je o 18-ročnej tínedžerke Evie Toombes, ktorá trpí akútnou poruchou trávenia. „Chcem, aby žila. Chcem, aby dostala pomoc, ktorú potrebuje. Nechcem sa pozerať, ako mi umiera pred očami,“ povedala pre médiá jej matka po tom, ako sa dcérin stav rapídne zhoršil. Evie je teraz v nemocnici pripojená na umelú výživu a doktori sa obávajú najhoršieho.

Napriek ťažkej chorobe, ktorá zasahuje jej nohy, močový mechúr a črevá, od malička rada jazdila na koni. „Nemohla prijímať potravu, takže jej urobili hadičku cez nos do brucha, aby aspoň tak mohla prijímať živiny. Aj tak však musela chodiť na infúzie, ktoré jej dopĺňali diétnu, málo výživnú stravu,“ opísala zronená žena pre Dailymail. Chvíľu vyzeralo byť všetko v poriadku. Evie priberala na váhe a prepustili ju z nemocnice. Potom sa však choroba vrátila späť.

Na konci marca mala podstúpiť operáciu, ktorá by jej pomohla s trávením zavedením sáčku. Celú procedúru však kvôli vírusu museli odložiť na neurčito. Iný spôsob liečby poisťovne nepreplácajú, a tak sa k nemu dostať nemôže. Hodiny tikajú a Caroline sa v súvislosti so svojou dcérkou bojí toho najhoršieho. „Je taká chudá a slabá, že sa pomaly nedokáže ani dostať z postele,“ opísala ťažkú situáciu. „Počúvala som prejav ministra, že sa zdravotný systém stará o všetkých chorých. Moja dcéra zatiaľ hladuje,“ vyhlásila.

„Prečo minister hovorí, že keď to niekto potrebuje, dokážu mu zabezpečiť adekvátnu pomoc? Moja dcéra nemôže ísť do hocijakej nemocnice. Čokoľvek by jej mohlo ublížiť, jej ťažkosti sú komplexné,“ dodala. Svoje pocity vyjadrila aj na Twitteri: „Ministerstvo vyhlásilo pomoc párom, ktoré nemôžu priviesť na svet nový život. Prečo sa najprv nestarajú o život, ktorý je už tu? Cítim sa, akoby som bola v sklenej miestnosti a kričala o pomoc bez odpovede,“ napísala bezradná matka.