Sestrička Emma prišla z práce so silnými bolesťami brucha: Dôvod rozdýchava doteraz

Po náročnej 12-hodinovej šichte začalo zdravotnú sestru Emmu Hindmarsh (31) silno bolieť brucho. To, čo na začiatku vyzeralo ako zápal slepého čreva, sa skončilo oveľa radostnejšie.

„Cítila som bolesť v bruchu a keď sa zväčšovala, zavolala som mame, nech príde k nám, lebo ma manžel musí odviezť na pohotovosť,“ opísala začiatok neuveriteľného príbehu Emma. Keď však jej mama prišla, namiesto opatrovateľky sa z nej stala pôrodná asistentka. „Bolesť sa stupňovala, praskla mi plodová voda. Vtedy som si ľahla na posteľ a manžel Daniel uvidel hlavičku bábätka. Mama len kričala, že musím poriadne tlačiť,“ povedala Emma. Ako píše web Metro, celý čas ani netušila, že je tehotná, aj preto robila všetky činnosti ako doteraz.

„Kvôli terajšej situácii nás ani nechceli s tým slepákom zobrať do nemocnice, potom už museli,“ povedala šťastná mamička neočakávanej Issabele. Tá sa podľa lekárov narodila o 5 týždňov skôr a vážila len 2,4 kg, no vyšetrenia ukázali, že je všetko v poriadku. „Povedali mi, že placenta zrejme bola uložená tak, že som necítila jej pohyby. Nemala som žiadne nevoľnosti. Veci mi síce boli trošku obtiahnutejšie, no myslela som si, že som cez karanténu pribrala.“ Starší syn dvojice Oliver (3) ani netušil, že sa stane bračekom. „Bude skvelý starší brat, má rád bábätká.“

„Neviem, čo povedať. Je taká rozkošná, vôbec sme ju nečakali,“ hovorí o svojich pocitoch čerstvá mamička.opísal hrdý otecko Daniel, ktorý odrodil vlastnú dcérku priamo v spálni. „Už aby som ich mal doma,“ uzavrel.