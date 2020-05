Netradičné oslavy Dňa Európy sa blížia

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku aj tento rok pripravilo v spolupráci so svojimi partnermi oslavy Dňa Európy.

Budú prebiehať od 9. mája a obsiahnu množstvo prevažne online podujatí a aktivít, no príde aj na umenie v bratislavských uliciach. Všetko za dodržania prísnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu.

9. máj oslavujeme každý rok už tradične ako Deň Európy a súčasne aj ako výročie Schumanovej deklarácie, ktorá sa stala základom dnešnej zjednotenej Európy. Schumanova deklarácia tento rok oslávi okrúhle 70. výročie. Jedna z najvýznamnejších myšlienok, ktorú v nej vyjadril jej autor Robert Schuman ešte v roku 1950, zostáva stále aktuálna a v súčasnej kríze pandémie ochorenia COVID-19 zaznieva jej posolstvo dokonca ešte silnejšie: „Európa sa nestvorí naraz, alebo podľa jediného plánu. Bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu.” A práve európska solidarita je v súčasnej koronakríze významnou oporou Európanov.

„Tohtoročná oslava Dňa Európy bude, pochopiteľne, iná. EÚ, podobne ako celý svet, čelí bezprecedentnej pandémii a nejde len o samotnú zdravotnícku krízu, ale aj o jej ekonomické dopady na život v Európe. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé a nedotknuteľné, zrazu neplatia – hranice sú takmer zatvorené, plánovať dovolenku mimo územie vlastného štátu zatiaľ nedáva príliš zmysel. Obávame sa o ekonomickú budúcnosť, pracovné miesta. Premýšľame či a kedy sa budeme môcť vrátiť k životnej úrovni, na akú sme boli zvyknutí. Myslím, že je veľmi ťažké uvažovať o inom, lepšom spôsobe na prekonanie týchto problémov, než využitím možností, ktoré nám dáva zjednotená Európa. Kríza nám ukázala a ukazuje, že niektoré veci môžu prísť nečakane. Môžu prekvapiť. A na všetko sa jednoducho pripraviť nedá. Súčasné okolnosti nám však každým dňom pripomínajú hodnotu európskej spolupráce a jednoty. Je úplne jasné, že návrat k normálnej situácii, pokiaľ by sa oň mal postarať každý sám, by trval oveľa dlhšie a jeho dopady by boli oveľa horšie. Myslím, že tohtoročný Deň Európy bude o uvedomení si toho, čo pre nás EÚ aj v takto ťažkých časoch znamená a ako veľmi nám pomáha. Myslím si, že nakoniec Únia z celej situácie tak, ako aj po iných krízach, vyjde silnejšia a lepšie pripravená. Deň Európy nebude bezstarostná či len veselá oslava ako po minulých rokoch. Bude oslavou hodnôt, ktoré nám EÚ garantuje a oslavou nádeje, ktorú nám dáva", uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Slovensko je členským štátom EÚ už 16 rokov a Deň Európy je aj preň príležitosťou osláviť to, čo nám spoločná Európska únia prináša. Oslavuje teda mier, vzájomnú spoluprácu, solidaritu i mnohé vymoženosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života všetkých Európanov. Patria k nim príležitosti plynúce z jednotného európskeho trhu, Schengenského priestoru, možností štúdia, cestovania a práce v zahraničí i množstvo ďalších.

Oslavy Dňa Európy v réžii Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku prinesú tento rok šnúru rôznorodých podujatí. Nie všetky prebehnú v jeden deň, ale prinesú zaujímavé aktivity počas viacerých dní. V sobotu, v Deň Európy, pomôžu zjednotenú Európu osláviť umelci v bratislavských uliciach, ktorí potešia deti i dospelých svojimi umeleckými vystúpeniami. Obdivovať ich však ľudia budú môcť z pohodlia svojich balkónov či otvorením okien. Dodržia sa tak nutné hygienické opatrenia a zároveň bude mať každý zhora výborný výhľad na umelcov a ich výkony.

V pondelok večer bude EÚ hlavnou témou populárneho pub-kvízu Múdry pondelok. Do kvízu sa zapoja tímy online zo všetkých častí Slovenska a kvíz sa bude dať sledovať i prostredníctvom živého prenosu. V utorok sa uskutoční špeciálne vydanie diskusie Café Európa, ktorá bude na tému „Od myšlienky európskeho architekta k dnešnej realite“ s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, poslancami Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom a Ivanom Štefancom i vedúcim Zastúpenia Európskej komisie Ladislavom Mikom. Diskusia bude taktiež prenášaná prostredníctvom online živého prenosu. Streda opäť prinesie kontakt s umením, keďže sa uskutoční ďalší ročník obľúbenej Noci literatúry a Zastúpenie je jej hlavným partnerom. Noc literatúry bude možné sledovať na sociálnych sieťach v premiére po častiach alebo z archívu ako celok. V stredu 13. mája o 19.00 h. na facebookovej stránke Noc literatúry bude uverejnené prvé video s načítanou ukážkou. Nasledujúcich deväť dní si vždy v rovnakú hodinu na rovnakom mieste bude možné nájsť nové video s ďalšou ukážkou. Desať kníh európskych autorov si bude možné vypočuť aj v podcastoch Radia Devín. Množstvo zaujímavých aktivít v rámci osláv Dňa Európy prebieha aj na sociálnych sieťach. Sledujte preto profil Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na Facebooku, Instagrame, Twitteri či Youtube.

Novinky, nielen ku Dňu Európy, nájdete aj na internetovej stránke Zastúpenia www.europa.sk