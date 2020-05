Patrí medzi najlepších v histórii: Legendárny útočník dostal nový flek v Bayerne Mníchov

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Miroslav Klose bude asistentom trénera v Bayerne Mníchov. Bavori jeho angažovanie oznámili vo štvrtok, ďalší asistent Danny Röhl dostal nový kontrakt do roku 2023.

Štyridsaťjedenročný Klose sa stane asistentom hlavného kouča Hansiho Flicka od 1. júla. "Je najúspešnejší nemecký útočník za uplynulých 15 alebo 20 rokov. Som presvedčený, že z jeho skúseností budú mať úžitok najmä naši útočníci," uviedol predseda Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Dodal, že Kloseho ako asistenta preferoval samotný Flick. "Miro je vďaka skúsenostiam z najvyššej medzinárodnej úrovne perfektný prírastok do nášho realizačného tímu," reagoval Flick pre agentúru DPA.

Klose hrával za Bayern v rokoch 2007 až 2011. V Bundeslige hral ešte aj za Kaiserslautern a Werder Brémy. V roku 2011 odišiel z Bayernu do Lazia Rím. V národnom drese Nemecka strelil 71 gólov v 137 zápasoch, v roku 2014 prispel k zisku titulu majstra sveta. Flick bol na šampionáte asistentom šéfa lavičky Joachima Löwa. "Je to veľmi príjemný pocit, teším sa na túto úlohu. S Hansim Flickom sa dobre poznáme od spolupráce v reprezentácii. Dôverujeme si profesionálne i osobne. Pre mňa je to ďalší krok v trénerskej kariére, dúfam, že pomôžem Bayernu k dosiahnutiu športových cieľov," povedal Klose.