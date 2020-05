Špalek žije v strachu a obavách: Je to proti prírode, sme ľudské bytosti, upozorňujú spoluhráči

Kapitán talianskeho futbalového klubu Brescia Calcio Daniele Gastaldello a jeho spoluhráči vrátane slovenského stredopoliara Nikolasa Špaleka sú proti pokračovaniu aktuálnej sezóny Serie A.

Domovom Brescie je región Lombardsko, v ktorom ochoreniu COVID-19 podľahlo približne 15-tisíc osôb. "V Brescii sme všetci dotknutí situáciou. Každý z nás minimálne pozná niekoho, koho postihla tragédia. Uvedomili sme si, ako málo stačí k tomu, aby to zruinovalo celú rodinu," povedal Gastaldello v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica.

Väčšina klubov Serie A v ostatných dňoch s obmedzeniami začala s tréningovým procesom, no v Brescii, ktorej v tabuľke najvyššej súťaže patrí posledné miesto, stále váhajú. "Necítime sa bezpečne. Požiadali nás, aby sme sa vrátili k tréningom a potom odohrali 12 zápasov za 6 týždňov. Hráčov tým však dostávajú do ohrozenia. Hovorím za seba aj spoluhráčov. Cena za pokračovanie súťaže môže byť vysoká. Hrozí totiž aj zvýšené riziko vážnejších zranení, bojíme sa," pokračoval Gastaldello.

Prezradil tiež, že futbalisti Brescie počas prísnych opatrení v Taliansku nikdy netestovali na prítomnosť koronavírusu. "Až keď nás pred návratom k tréningom otestujú, vtedy budeme vedieť, ako na tom sme," poznamenal. Prezident klubu Massimo Cellino už skôr avizoval, že v prípade reštartu Serie A jeho klub na zápasy nenastúpi. Tento postoj údajne vôbec nesúvisí s tým, aby sa jeho klub vyhol vypadnutiu do nižšej súťaže. Gastaldello tiež upozornil na podobný postoj hráčov španielskeho Eibaru, ktorí sa tiež boja návratu na súťažné trávniky. "Strach máme všetci - hráči, tréneri, kustódi, fyzioterapeuti aj maséri. Všetci sme ohrození," poznamenal.

Talianski futbaloví funkcionári v súvislosti s možným reštartom Serie A predostreli ideu, že na potrebný čas by futbalisti jednotlivých klubov mohli zostať v uzavretom prostredí - bez rodín. Inou alternatívou je hrať v južnejších lokalitách krajiny, ktoré koronavírus nezasiahol tak tvrdo ako sever Talianska. "To nedáva žiadny zmysel, je to proti prírode. Sme síce profesionáli, ale tiež sme aj ľudské bytosti. Máme manželky a deti," pokračoval Gastaldello.

Lídrom prerušenej Serie A je 12 kôl pred koncom Juventus Turín s náskokom jedného bodu pred Laziom Rím. Najvyššia talianska futbalová súťaž ešte nedostala "zelenú" od vlády a príslušných orgánov.