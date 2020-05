Česko posilní ochranu svojho veľvyslanectva v Moskve: Čo s tým má súčasný spor?!

Česká republika posilňuje bezpečnostné opatrenia na svojom veľvyslanectve v Moskve, informoval vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.

České ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že ide o súčasť dlhodobého plánu, ktorý nesúvisí so súčasnou napätou situáciou v česko-ruských vzťahoch. "Posilnenie bezpečnosti zastupiteľského úradu Moskva je dlhodobou prioritou a nejde o reakciu na súčasné dianie," povedala hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Zuzana Štíchová.

"Na zastupiteľskom úrade v Moskve dlhodobo komplexne zvyšujeme bezpečnosť," povedala. Opatrenia sa týkajú areálu i zamestnancov veľvyslanectva; z dôvodu zaistenia bezpečnosti ich však nie je možné podrobnejšie popísať.

Časť projektu sa podľa Štíchovej podarilo zrealizovať už koncom roka 2019. Súčasťou zvýšenia bezpečnosti je i vyslanie zamestnancov ministerstva zahraničných vecí, nejde však o policajtov.

Ruské médiá podľa servera Novinky.cz napísali, že Česká republika posilňuje bezpečnostné opatrenia po aprílových protestoch ultranacionalistického hnutia Iné Rusko pred českými zastupiteľskými úradmi v Moskve a Petrohrade. Účastníci protestovali proti rozhodnutiu vedenia mestskej časti Praha 6 o odstránení sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva z Námestia Interbrigády v Prahe.

Demonštranti 6. apríla vyvesili na plot českého veľvyslanectva v Moskve nápis Stop fašizmu a do areálu hodili dymovnicu. V Petrohrade v polovici apríla zapálili pred českým generálnym konzulátom dymovnicu a vyvesili nápis s vulgárnym heslom.

Vzťahy medzi ČR a Ruskom sú v súčasností napäté, pripomínajú Novinky.cz. Okrem sporu v súvislosti s Konevovou sochou sa opakovane vyskytujú spory o interpretácii invázie vojsť krajín Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v roku 1968 a české tajné služby varovali pred činnosťou príslušníkov ruských spravodajských služieb.

České ministerstvo zahraničných vecí z dôvodu sporu o Konevovu sochu tento týždeň po prvý raz aktivovalo článok česko-ruskej zmluvy o priateľských vzťahoch z roku 1993, na základe ktorého by sa mali bezodkladne uskutočniť konzultácie medzi týmito dvoma krajinami na úrovni ministrov zahraničných vecí "na žiadosť jednej zo zmluvných strán, ktorá má za to, že by mohli byť ohrozené jej bezpečnostné záujmy".