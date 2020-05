Minister Krajniak o 13. dôchodkoch: Bude Sme rodina presadzovať ich zrušenie?

Strana Sme rodina nebude v rámci koalície za zrušenie 13. dôchodkov, ktoré ešte zaviedla bývalá vláda.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si však vie predstaviť, že by sa mohol stanoviť nejaký strop pri ich vyplácaní.

"Ja som za zachovanie 13. dôchodkov, ale to, čo si viem predstaviť, je, že musí byť stanovený nejaký strop, do akej výšky sa budú vyplácať," povedal po rokovaní vlády Krajniak. O všetkých takýchto otázkach chce koalícia diskutovať. "Chceme prebrať čísla tak, aby sme si to mohli dovoliť. Sme rodina nebude súhlasiť so zrušením 13. dôchodkov," zopakoval Krajniak.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) upozornil, že štát nie je v situácii, že by mal k dispozícii nadbytočné zdroje. "Chcem ľuďom hovoriť pravdivé čísla, aby sa nestalo ako v prípade Sociálnej poisťovne (SP), že skresľovala informácie o správnom fonde," podotkol Heger. Upozornil totiž na to, že v prípade SP, ktorej v súčasnosti rastú výrazne výdavky pre koronakrízu, boli podhodnotené výdavky správneho fondu, keď sa schvaľoval rozpočet na tento rok. "Kritizovali sme, že pri tejto položke sú každoročne podhodnocované výdavky a každoročne sa nenaplnia a potom sú vyššie," priblížil Heger s tým, že bývalá vláda takto len "prikrášľovala" rozpočet. "Generálny riaditeľ SP Ľubomír Vážny priznal, že toto je chyba, pretože aj v súčasnosti ho tieto čísla dobehli. Rozpočtovaných bolo 107 miliónov eur a hneď po tom, ako bol rozpočet schválený, musel upraviť výdavky fondu na 200 miliónov eur. Ako môžeme o číslach v rozpočte, ktoré schvaľuje parlament, hovoriť ako o kozmetických číslach. Toto sú prešľapy, ktoré bývalá vláda robila," povedal Heger. Podľa ministra financií práve na takéto kroky predchádzajúcej vlády doplácajú občania.