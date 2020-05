Kvalifikačný systém na OH upravili: Čo to znamená pre Sabbatiniho?

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini (44) by mal mať miestenku na OH v Tokiu istú aj po úprave kvalifikačného systému.

Po odklade olympiády na budúci rok rozhodla Medzinárodná golfová federácia (IGF) spoločne s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) o predĺžení kvalifikačného procesu až do júna 2021, na postavenie Sabbatiniho v olympijskom rebríčku by to však nemalo mať výrazný vplyv.

"Pravidlá sa nezmenili, len z dvojročného cyklu prakticky urobili trojročný. Obávali sme sa, že posunú celý dvojročný cyklus do obdobia pred konaním OH, čím by Rory prišiel o množstvo dobrých výsledkov, ktoré sa mu podarili dosiahnuť od polovice roka 2018 do polovice roka 2019. Vyzerá však, že budú brať do úvahy aj tieto výsledky," povedal pre TASR viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.

"Myslím si, že je to najférovejší systém, aký mohli urobiť. Bolo by úplne nefér, ak by hráčom zobrali body za roky 2018 a 2019. Urobili to rozumne, akurát to nebude úplne stopercentne korešpondovať s oficiálnym svetovým golfovým rebríčkom, ktorý bude naďalej dvojročný."

Na OH v Tokiu sa kvalifikuje 60 najlepších hráčov podľa olympijského rebríčka. Pre mužov bude rozhodujúce postavenie v redukovanom poradí k 21. júnu 2021, pre ženy k 28. júnu 2021. "Tým, že sa cyklus natiahol, sa môže za rok veľmi veľa vecí stať. No vzhľadom na to, že Rory má odohratých veľmi veľa dobrých turnajov, o ktoré nepríde, sa možno šance na zisk miestenky trošku zmenšili, ale stále sú veľmi vysoké. Rory je dobrý hráč, na PGA Tour hrá dobre a miesto si postráži," nepochybuje Antala.

Sabbatini bude body získavať na podujatiach prestížnej série PGA Tour. Tú prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu, podľa predbežného plánu by ju mohli opätovne rozbehnúť v polovici júna turnajom Charles Schwab Challenge na ihrisku Fort Worth v Texase. "Prvé štyri turnaje po reštarte sezóny by sa mali konať bez divákov, budú sa hrať len pre televízie. Až od polovice júla by mohli pokračovať podujatia PGA Tour aj za prítomnosti divákov," prezradil Antala.