Senzácia: Developer rozdáva byty zadarmo!

Tu skutočne nejde o žart, ale o premyslený krok a poteší najmä tých, ktorí majú v pláne kúpu bytu v novostavbe v Nitre alebo v jej okolí.

Developer nového rezidenčného projektu Green Avenue rozhodol, že práve v tomto nadštandardnom projekte bývania uskutoční súťaž, ktorá na slovenskom realitnom trhu nemá obdobu – súťaž o byty zadarmo. Šanca na výhru je reálne vysoká, byt zadarmo získa už jeden z prvých desiatich kupujúcich.

Odvážny krok developera

„Chceli sme dať odmenu tým, ktorým sa náš projekt Green Avenue skutočne páči. Tým, ktorí by rozmýšľali nad bývaním v Green Avenue aj v prípade, ak by sme takúto akciu nezorganizovali. A chceli sme, aby kupujúci bytu v našom projekte dostal dar, ktorý mu reálne pomôže začať plnohodnotne bývať. Užívať si nový byt. Žiadne symbolické výhody či zľavy. Ale reálny a naozaj hodnotný bonus ku kúpe bytu,“ hovorí Roman Hirner, generálny riaditeľ developerskej spoločnosti púpava development, s.r.o., ktorá súťaž o byty zadarmo organizuje. Preto sa do súťaže môžu zapojiť všetci tí, ktorí si do 31. augusta 2020 vyberú z ponuky voľných bytov v Green Avenue a ten svoj vysnívaný byt si záväzne zarezervujú. Vyhrať môžu práve ten svoj vybraný byt!

V hre sú dva byty zadarmo v Green Avenue

Šanca získať prvý z bytov zadarmo je vysoká, až 1 : 10! Do žrebovania totiž postúpi prvých desať záujemcov, ktorí v termíne do 31. augusta uzavrú rezervačnú zmluvu na byt a uhradia rezervačnú zálohu. Developer sa však zaväzuje aj k ďalšiemu bytu zadarmo. Ak bude do konca súťaže predaných všetkých 66 bytov, vyžrebuje zo všetkých kupujúcich ešte jedného výhercu. A do žrebovania postúpia aj tí z prvých desiatich súťažiacich, ktorí v prvom kole nevyhrali. Pre niektorých tak bude šanca vyhrať byt zadarmo dvojnásobná. Viac o súťaži a podrobné pravidlá na www.bytyzadarmo.sk

Aké bude bývanie v Green Avenue?

Nadštandardné, no cenovo dostupné. Komorné, ale aj plné priestoru pre rodinný život. Tento projekt je situovaný v novovznikajúcej modernej časti Nitry, v lokalite v tesnom kontakte s prírodou a zároveň len niekoľko minút od centra mesta. V projekte Green Avenue nájdete šikovné 1-izbové byty, dispozične rozumné 2-izbové byty, ale aj plnohodnotné 3-izbové a veľkorysé 4-izbové byty s príjemnou loggiou, balkónom alebo priestrannou terasou. Kompaktný celok tohto rezidenčného projektu s nízkopodlažnými bytovými domami tvoria mnohé zelené plochy, moderná mestská architektúra čistých línií a prvky kvalitného obkladu opakujúce sa na exteriéri bytových domov aj v okolí. Nadštandard bývania je však tvorený aj použitím kvalitných materiálov, moderných technologických riešení a vybavením, akým sú napríklad kvalitné okná, podlahové kúrenie, rekuperácia vzduchu v každej izbe, predpríprava pre klimatizáciu, predpríprava pre montáž vonkajších elektrických žalúzií a pod. Jednoducho, ten svoj byt snov si stačí vybrať na www.greenavenue.sk a pokúsiť sa ho získať úplne zadarmo.