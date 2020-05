Srbsko ukončilo stav núdze vyhlásený pre koronavírus: Uvoľňujú prísne opatrenia

Srbský parlament ukončil v stredu po 52 dňoch stav núdze vyhlásený pre pandémiu nového koronavírusu.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie premiérky Any Brnabičovej, podľa ktorej boli podmienky na zrušenie stavu núdze splnené. "Všetky podmienky na odvolanie stavu núdze boli splnené a nemal by trvať ani o deň dlhšie než je to nutné," povedala Brnabičová poslancom.

Za ukončenie stavu núdze zahlasovalo 155 poslancov 250-členného parlamentu. Nikto nebol proti, opozícia však hlasovanie bojkotovala. Od štvrtka tak prestanú platiť prísne denné aj nočné zákazy vychádzania, ktoré trvali už niekoľko týždňov. Počas ortodoxných veľkonočných sviatkov nesmeli obyvatelia Srbska svoje príbytky dokonca vôbec opustiť až 84 hodín.

Srbská vláda zaviedla v polovici marca jedny z najprísnejších karanténnych opatrení v Európe. Prezident Aleksandar Vučič 15. marca vyhlásil stav núdze a o tri dni neskôr aj zákaz nočného vychádzania. O desať dní na to pribudol aj zákaz vychádzať von cez víkend. Ľudia nad 65 rokov mali zakázané vychádzať zo svojich domovov s výnimkou krátkych nákupov. Rozhodnutie odvolať stav núdze bolo prijaté na základe stabilne klesajúceho počtu nových prípadov nakazených. Srbsko eviduje doteraz podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa 9791 infikovaných a 203 úmrtí.

V platnosti však naďalej zostávajú viaceré opatrenia, ako napríklad dodržiavanie odstupu, nosenie ochranného rúška, či obmedzenia vstupu do krajiny.