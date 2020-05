Spevák Robo Opatovský sa počas karantény rozhodne nenudí! Napriek tomu, že ostal bez práce a všetky jeho koncerty sú momentálne zrušené, vyrhnul si rukávy a vrhol sa do stavebných prác na dome. No nielen do tých! Ako totiž prezradil, on aj jeho rodinka sú veľmi ekologicky založení, k čomu sa snaží viesť aj dcéru Hanku a tak okrem iného na stavbe spoločne triedia odpad. Ten mu totiž podľa jeho slov nedal spávať, no jedným dychom dodal, že nočné mory mu spôsobuje čosi celkom iné!