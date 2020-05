Návrat taxíkov: Podmienky, pod ktorými vás šoféri odvezú, no pozor! Toto musí spĺňať vodič

Vozidlá taxislužby môžu od 6. mája prepravovať už aj ľudí, ale za sprísnených hygienických podmienok.

Jednou z viacerých podmienok obnovenia ich prevádzky je, aby mali interiér vhodne oddelený medzi vodičom a pasažierom vzadu, čo má zabrániť voľnému prieniku aerosólu. "Cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami," vyplýva z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Vodiči musia mať tiež zakryté ústa a nos rúškom, šálom či šatkou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Taxíky musia po každom zákazníkovi absolvovať prestávku v trvaní minimálne pätnásť minút. Prevádzkovatelia taxislužieb sú zároveň povinní "vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom," dodal úrad. Klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť pritom vypnutá. Opatrenie ÚVZ v súvislosti s ďalším otváraním obchodov a služieb v rámci spoločnej druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení z dôvodu priaznivého vývoja pandémie koronavírusu bolo zverejnené v utorok neskoro večer.

Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT) vo svojom profile na sociálnej sieti informovalo, že priestor vnútri vozidla medzi vodičom a pasažierom nemusí byť oddelený fóliou, ani žiadnym polykarbonátom. "Môže to byť čokoľvek, čo zabráni prieniku aerosólu zo zadnej do prednej časti vozidla. Náklady na prevádzku taxislužby sa aj týmto nariadením zvyšujú," uviedlo združenie. V utorok ešte vyzývalo taxikárov, aby si do auta nič nemontovali do vyjadrenia hlavného hygienika o fólii. "Určite si nedávajte žiadne plexisklá alebo polykarbonáty a podobne!" informovalo združenie s tým, že je to zásah do vozidla, čo podlieha technickej kontrole, kde nič také neprejde.

"Diskutujeme o tom, aký veľký význam má fólia v aute. Napríklad, v MHD alebo diaľkových autobusoch nie sú nijaké predely medzi cestujúcimi a dezinfekcia vozidla sa nevykonáva po každom vystúpení cestujúceho z vozidla," uviedol v utorok pre agentúru SITA predseda OZKT Matej Krampl. Rúško, rukavice a dezinfikovanie rúk (rukavíc) zákazníka pred jazdou, otváranie dverí vodičom pri nástupe a vystupovaní zákazníka sú podľa neho postačujúce ochranné prostriedky na výkon taxislužby. "Musíme však rešpektovať opatrenia vlády SR a pevne veríme, že sa čoskoro vrátime do normálu," dodal Krampl s tým, že ceny taxislužby podľa ich informácií ostávajú na úrovni ako pred koronakrízou.

Taxikári privítali, že po uvoľnení fungovania ďalších obchodov a služieb od 6. mája sa aj podnikatelia v oblasti taxislužieb môžu vrátiť k svojej práci. Očakávajú však, že tržby budú podstatne nižšie a postupne budú rásť tak, ako sa bude postupne zotavovať celá ekonomika. Výhrady majú k podmienke na oddelenie priestoru v aute medzi vodičom a cestujúcim. Podľa informácií OZKT taxi dispečingy, ktoré spolupracujú s vodičmi s vlastnými autami, začnú prevádzku ihneď ako môžu, teda 6. mája, ale jazdiť budú môcť len vodiči, ktorí spĺňajú hygienické podmienky. "Čo sa týka taxi dispečingov, ktoré vlastnia firemné autá, tak máme informácie, že už svoje autá pripravujú na prevádzku tak, aby mohli začať jazdiť čo najskôr, najlepšie už v stredu," poznamenal Krampl.