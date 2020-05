SHMÚ varuje pred nepríjemným počasím: V týchto krajoch to bude riadna divočina

Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách a nízkymi teplotami aj vo štvrtok.

Ako informuje na svoje stránke Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), výstraha pred silným vetrom druhého stupňa, ktorá platí od utorka 10. hodiny, bude platiť do štvrtka 7. mája do 6:00 pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Od 6:00 do 12:00 bude platiť pre dané kraje prvý stupeň výstrahy pred silným vetrom.

SHMÚ varuje obyvateľov Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja pred nízkymi teplotami. Výstraha prvého stupňa je vyhlásená od polnoci do 7:00 rána budúceho dňa. Miestami sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od 0 do -1 °C. Mráz môže podľa meteorológov spôsobiť poškodenie citlivých plodín.