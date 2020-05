Taliansko uvoľňuje obmedzenia: Vrúcne stretnutia po týždňoch izolácie

Vrúcne stretnutia. Páry, ktoré rozdelila karanténa, sa po 2 mesiacoch izolácie znova stretli a rozhodne nešetrili náklonnosťou.

Milióny Talianov môžu konečne vidieť svojich priateľov či rodinu v parku a na ulici. Mnohí z nich nosia rúška. Vláda totiž vchádza do druhej fázy uvoľňovania prísnych obmedzení, ktoré boli v platnosti od 9. marca. Doposiaľ pod hrozbou pokuty, ba dokonca väzenia, nemohli opustiť svoje príbytky na dlhšie ako krátke vychádzky do potravín a po lieky. Teraz si dlhé týždne odlúčenia nahrádzajú.

Napriek radosti Talianov varuje Imperial College v Londýne pred druhou, ešte horšou vlnou pandémie. Namodelovali šírenie vírusu v súvislosti s mobilitou obyvateľstva. Ak by sa dvihla len o 20 %, vyvolalo by to nárast úmrtí väčší ako prvá vlna, ktorá zabila takmer 30-tisíc ľudí v krajine.