Nečakané zmeny pre policajného prezidenta Lučanského po nástupe novej vlády: Prečo prišiel o štátnu ochranku

Zostal poriadne prekvapený. Policajný prezident Milan Lučanský (51) ako jeden z najvyšších štátnych manažérov, ktorý nesie zodpovednosť za tisícky policajtov, prišiel z ničoho nič o dlhoročného šoféra a ochrankára v jednom.

Rozhodol o tom riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý spadá pod ministra vnútra Romana Mikulca (48). Nový Čas zisťoval, prečo k tomuto kroku došlo. Podľa našich informácií mal Lučanský k dispozícii šoféra, a zároveň ochrankára od svojho nástupu na čelo policajného prezídia pred dvomi rokmi. Od 1. mája však nariadením z útrob ministerstva vnútra o túto službu prišiel a šoférovať na dôležité schôdzky a rokovania musí sám.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Je to rozhodnutie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR, ktoré rešpektujem,“ priznal Lučanský Novému Času. Viac sa k téme vyjadrovať nechcel. Prečo k takémuto kroku náhle po výmene vládnej garnitúry došlo, sme pátrali v rezorte vnútra. Minister Mikulec, ktorý kandidoval za OĽaNO, bol k danej veci skúpy na slovo a nevysvetlil podrobnosti. Potvrdil len, že k danému úkonu došlo.

„Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR rozhodol o ukončení poskytovania prepravy prezidenta PZ, rovnako ako v prípade ďalších štyroch osôb,“ skonštatovala hovorkyňa Petra Friese z ministerstva vnútra. Kto sú ďalší štyria ľudia, nekonkretizovali, neuviedli ani informácie o začiatku a konci poskytovania ochrany pre Lučanského.

Pri Ficovi vysvetlili

Zaujímavé je, že ešte pred pár týždňami došlo k zrušeniu ochranky expremiérovi Robertovi Ficovi. Tomu ju predchádzajúce vedenie rezortu konštantne predlžovalo aj po uplynutí zákonnej lehoty. Ministerka Denisa Saková (Smer) to odôvodňovala nebezpečenstvom, ktoré Ficovi hrozí. Mikulec po nástupe do úradu rozhodol o tom, že Fico už ochranku mať nebude a pomerne otvorene pridal aj zdôvodnenie jej ukončenia.

„O zrušení poskytovania ochrany Robertovi Ficovi som rozhodol v zmysle platnej legislatívy na základe odporúčania a návrhu riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ako aj na základe opätovného a dôkladného prehodnotenia potreby poskytovania tejto ochrany,“ vysvetľoval vtedy otvorene Mikulec. Na doplňujúce otázky, prečo tentokrát nehovoria o dôvodoch rozhodnutia a či o ňom Mikulec vôbec vedel vopred, už neodpovedali.

Bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník hovorí, že ide o novinku. „Viem si ju predstaviť, ak minister vydal nariadenie, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov poskytuje svoje služby iba členom vlády a vybraným zložkám, tak je to iné. Minister má právo zmeniť svoje nariadenie a pôsobnosť toho úradu. Ak takáto zmena nebola, tak je zvláštnosťou, prečo prišiel o vodiča. Je to najvyšší manažér v zbore a už len z toho hľadiska by na to mal mať právo,“ povedal Zábojník.

Už dlhšie sa skloňuje to, či Lučanský zotrvá vo funkcii policajného prezidenta aj po nástupe novej vlády. Matovič hovorí, že je to výlučne na rozhodnutí ministra vnútra, ktorý svoje oficiálne stanovisko zatiaľ nepovedal. Koalícia tiež rieši či sa bude meniť zákon o voľne policajného šéfa, podľa ktorého by o ňom rozhodoval najmä šéf rezortu vnútra a prebral by tak zodpovednosť za jeho rozhodnutia. Opozícia kritizuje, že by išlo o politizáciu polície.

Čo robí Úrad na ochranu ústavných činiteľov

- zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta SR, predsedu NR SR, predsedu vlády SR, predsedu Ústavného súdu SR, ministra vnútra, obrany, spravodlivosti a sudcov a prokurátorov Špeciálneho súdu

- zabezpečuje ochranu dôležitým zahraničným návštevám

- prepravuje členov vlády SR

- podľa vývoja bezpečnostnej situácie môže minister vnútra prideliť ochranu dočasne aj iným ústavným činiteľom či predstaviteľom strán a hnutí

- v závažných prípadoch môže minister prideliť ochranu ďalším - okrem iných aj vyšetrovateľom