Ostane bokom? Športu zatiaľ venovala vláda len pár slov!

Zostáva šport pre novú vládu bokom? Športové hnutie ostalo sklamané z toho, aký priestor dostala jeho agenda v programovom vyhlásení vlády pod vedením Igora Matoviča. V oblasti športu je v ňom venovaných bez nadpisu len 205 slov a chýba v ňom množstvo konkrétnych bodov.

Na nedostatočnom rozpracovaní tematiky podpory športu sa v Debatách o športe zhodli aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel a štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár.

„S ministerstvom sme hovorili aj o infraštruktúre, pohybových aktivitách detí a mládeže. Je to celý súbor opatrení, ktoré sa mohli objaviť v programovom vyhlásení. Naše očakávania boli oveľa vyššie, chýba mi tam množstvo konkrétnych bodov. Verím, že to nie je prekážka na to, aby sme napĺňali spoločné ciele v rámci celého športového hnutia aj bez zahrnutia v programovom vyhlásení,“ reagoval Anton Siekel.

Podľa nominanta SaS Ivana Husára nedostatočný priestor v programovom vyhlásení vlády nemusí znamenať, že sa šport ocitne na chvoste záujmu vládnej koalície, keďže sa rodilo v náročnom období pandémie.

V programovom vyhlásení chceli mať pôvodne 14-15 bodov, dva dni pred jeho vyhlásením bol rozsah zredukovaný. „Pripravujeme vlastné programové vyhlásenie. Tam bude spomenutý širší okruh tém, ktoré chceme presadiť,“ vysvetlil Husár.