Bolestná spoveď jojkárky Anety Pariškovej: Boj o život nevzdám!

Bol to pre ňu obrovský šok! Obľúbená jojkárska moderátorka Aneta Parišková (46) si toho v živote preskákala už dosť.

Poriadne veľké poleno pod nohy jej hodila zdrvujúca diagnóza - rakovina. Dlhoročnú tvár Jojky a trojnásobnú mamu prišiel osobne podporiť aj manžel Miroslav (47), ktorý pre vážnu situáciu priletel až z Ameriky. Aneta, ktorá je hospitalizovaná v bratislavskom Národnom onkologickom ústave, otvorene prehovorila o tom, ako jej Non-Hodgkinov lymfóm obrátil život naruby. Moderátorka je však odhodlaná bojovať ako levica.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aneta Parišková to nemala v živote nikdy jednoduché a keď konečne našla šťastie a lásku po boku tretieho manžela Miroslava, osud jej postavil do cesty ďalšiu prekážku. Moderátorka na sociálnej sieti verejne priznala, že má rakovinu, a v Národnom onkologickom ústave začala podstupovať chemoterapiu. „Mám agresívny Non-Hodgkinov lymfóm v medzihrudí, naokolo srdca a pľúc, a verím, že intenzívna chemoterapia a imunoterapia tento nádor zničia,“ prezradila jojkárka v relácii Topstar.

O tom, aký verdikt lekárov bude nasledovať, nemala ani tušenie. „Keď som si volala záchranku, vôbec som netušila, že by mohlo ísť o rakovinu, ja som šla do nemocnice s tým, že mám určite niekde v cieve nejakú zrazeninu a bála som sa nejakej trombózy, nejakej embólie, ale že by som mala rakovinu, s tým som naozaj nerátala,“ priznala otvorene Aneta, ktorá sa už zo šoku stihla spamätať a pustila sa do náročného boja, o ktorom verí, že ho vyhrá.

Pusa pod balkónom

V náročnej situácii, z ktorej behá mráz po chrbte, je pre ňu veľkou oporou manžel Miroslav, ktorý za svojou láskou okamžite priletel z Ameriky. „Teším sa, že už sa podarilo manželovi dostať na Slovensko, pretože sa úplne zrútil, keď zistil, že mám diagnózu, akú mám. A on nemohol byť pri mne v tom momente, ale urobil všetko pre to, aby si to v Amerike zariadil, aj u zamestnávateľa, aby mohol čo najskôr prísť za mnou,“ vysvetlila Aneta s tým, že Miroslav má za sebou povinnú dvojtýždňovú karanténu.

„Keď mi priniesol veci, nedostal sa do budovy, len odovzdal batožinu sanitárkam. Ale odfotila som mu miesto, kde sa nachádzam, takže prišiel pod balkón, tak mi aspoň zakýval a poslal mi vzdušnú pusu,“ prezradila statočná moderátorka s úsmevom.

Nevzdá sa

Miroslav sa teraz stará sa aj o Anetiných troch synčekov Daniela (12), Nathana (7) a Gabriela (8). „Tak, ako sme si v tejto dobe covidovej zvykli na online vyučovanie, online komunikáciu a videokonferencie, tak v podstate pokračujem v tomto plynulo ďalej, deti mi vždy večer zavolajú, lebo sú zvyknuté na to, že sa spolu modlíme každý večer. Takže mi chalani zavolajú a máme cez videohovor spoločnú modlitbu,“ dodala Parišková, pre ktorú sú veľkou oporou aj jej mama, brat, svokrovci a švagrovci.

Moderátorka, ktorá sa v živote musela už veľakrát obrniť voči nepriazni osudu, je odhodlaná ísť so vztýčenou hlavou aj tentokrát. „Ja to jednoducho nevzdám, ja nie som ten typ človeka, ktorý by sa vzdával. Ja sa nikdy nevzdávam a teraz, keď bojujem o život, nevzdám sa,“ uzavrela odhodlane Aneta, ktorá sa rozhodla pre intenzívnu formu chemoterapie.

Hodgkinov lymfóm je väčšinou vyliečiteľný

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Hematoonkológ:

- Hodgkinov lymfóm je zhubné ochorenie lymfatického systému. Môže sa rozšíriť hlavne lymfatickými cievami do celého tela, ale niekedy postihuje aj iné orgány, ktoré netvoria lymfatický systém. Skupiny lymfómov sa delia podľa rýchlosti delenia nádorových buniek na indolentný s pomalým rastom, agresívny s veľmi rýchlym rastom a vysoko agresívny lymfóm, veľmi rýchlo rastúci a expandujúci do organizmu.

U siedmich z desiatich pacientov sa Hodgkinov lymfóm prejavuje nebolestivým zväčšením lymfatickej uzliny. Najčastejšie sa zväčšuje uzlina na krku, za hrudnou kosťou a veľakrát aj na ďalších miestach tela: v podpazuší, slabinách, v bruchu. Často sa vyskytnú príznaky, ktoré sa objavujú zdanlivo bez príčiny. Sú to horúčky vyššie ako 38 °C, nočné potenie a nezvyčajný úbytok hmotnosti. Ďalším príznakom je únava, pokles výkonu, svrbenie kože a niekedy bolesť postihnutej uzliny po požití aj malého množstva alkoholu.

Pre stanovenie diagnózy je bezpodmienečne nutné histologické vyšetrenie. Hodgkinov lymfóm je vo väčšine prípadov vyliečiteľný. Spôsob liečby je určený rozsahom ochorenia. Na to, aby sa mohol stanoviť, sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Podľa výsledkov určí lekár liečbu a zváži, či ju pacient zvládne. Liečba začína chemoterapiou, ktorá sa rozlišuje podľa štádia ochorenia.