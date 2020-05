Otvorené priznanie Sone Müllerovej: Som žiarlivka

Povedala to na rovinu. Hoci si známa slovenská moderátorka Soňa Müllerová (58) svoje súkromie úzkostlivo stráži, teraz urobila výnimku a všetkým svojim fanúšikom prezradila jednu zo svojich nepekných vlastností.

Vždy dokonale upravená blondínka priznala, že taktiež patrí k ženám, ktoré jednoducho žiarlia. Tá po tom, ako jej nevyšlo manželstvo so spevákom Richardom Müllerom (58), našla lásku u klenotníka Jaroslava Bednára (71). Vie si to priznať. Atraktívna a vždy pozitívne naladená Soňa len pred pár dňami dostala od svojej kolegyne Karin Majtánovej zaujímavú otázku, v ktorej brunetka zisťovala, či je žiarlivá.

Müllerová tvrdí, že jej bez váhania ihneď odpovedala a taktiež prezradila, aký má sama na túto tému názor. „No, keď nájdeš chlapa, čo stojí za to, tak si treba aj trošku požiarliť! Teda, to si myslím ja,“ napísala na svoj profil moderátorka. Tá po rozvode so známym spevákom Richardom Müllerom nemala po svojom boku dlhé roky žiadnu známosť. Zlom prišiel až v roku 2016, keď sa dala dokopy so šperkárom a klenotníkom Jaroslavom Bednárom.