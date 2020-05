Futbal dostal zelenú: Za pár dní začne elitná európska liga

Najvyššiu nemeckú futbalovú súťaž by mali po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu obnoviť v polovici mája.

Reštart prvej i druhej bundesligy dostal zelenú po stredajšej videokonferencii nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s premiérmi spolkových krajín. Informovala o tom agentúra SID s odvolaním sa na správy viacerých nemeckých médií.

Presný termín opätovného rozbehnutia I. a II. bundesligy je stále otvorený, orgány nechali rozhodnutie na vedení Nemeckej futbalovej ligy (DFL). DFL, ktorá plánuje na štvrtok virtuálne stretnutie 36 šéfov klubov, navrhla ako dátum reštartu piatok 15. mája.

DFL plánuje obnoviť prerušené súťaže bez prítomnosti divákov na štadiónoch. Všetky kluby musia pred spustením líg absolvovať tréningový tábor v karanténnych podmienkach. Pred reštartom musia hráči podstúpiť testy na koronavírus, pričom pozitívne testovaní futbalisti, členovia realizačných tímov či iní zamestnanci klubu musia byť okamžite izolovaní. Prvá vlna testovania, v rámci ktorej sa testom podrobilo dokopy 1724 hráčov, trénerov a fyzioterapeutov z 36 klubov oboch súťaží, odhalila desať pozitívnych nálezov. Infikované osoby putovali do karantén podľa pravidiel miestnych zdravotníckych orgánov. Druhé kolo testovania prebehne tento týždeň.

Najvyššiu nemeckú súťaž prerušili pre šíriaci sa koronavírus v polovici marca. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte deväť kôl. Na čele tabuľky je mníchovský Bayern, ktorý má po odohratí 25 zápasov pred druhou Borussiou Dortmund štvorbodový náskok. Súťaž by chceli dokončiť do konca júna.

V Nemecku evidovali v stredu o 15.30 SELČ celkovo 167.007 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 6993 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,6 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 258.000 osôb.