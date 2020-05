Tajomný odkaz Ronaldovej partnerky: Čo má znamenať tá fotka?

Doma má päť Zlatých lôpt pre najlepšieho futbalistu. Bude mať Cristiano Ronaldo (35) aj päť potomkov?

To je otázka, ktorá najnovšie začala zaujímať médiá i fanúšikov. A môže za to partnerka Cristiana Georgina Rodriguezová. Tá spolu s Ronaldom a štyrmi deťmi trávila karanténu počas pandémie koronavírusu v rodnej krajine Cristiana na Madeire. Pred odletom do Turína, kam sa tento týždeň Ronaldo s rodinou presunul, zavesila Georgina na sociálnu sieť fotografiu s ružovou bublinou zo žuvačky. Do fotky pridala nápis Baby girl a doplnila smajlíka v tvare srdca. Ťažko povedať, či tým nechcela sexi modelka naznačiť blížiacu sa radostnú udalosť.

Ronaldo má syna Cristiana (9) a dvojíčky Evu (2) a Matea (2). S Georginou má dcérku Alanu (2), modelka sa ale viackrát vyjadrila, že s Cristianom sa chystajú rodinu ešte rozšíriť. Či sa tak stane už čoskoro, ukáže čas.