Vodiči robia za volantom množstvo chýb: Diaľkové v hmle či jazda na neutrále sú iba začiatok

Každý šofér má určité zvyky alebo skôr zlozvyky, ktoré môžu ohrozovať jeho bezpečnosť počas jazdy. Robíte niektorú z nasledujúcich vecí aj vy?

VIAC NA: Tieto chyby zabíjajú litrové trojvalce! Ako správne zaobchádzať s turbomotormi?

Sústredia sa na auto, ktoré je priamo pred nimi

Ak zameriate svoj zrak na auto idúce pred vami, po čase sa vám môže zdať vzhľadom na vaše auto nemenné, statické a vaše videnie áut v ostatných pruhoch bude rozmazané. Správne je pozerať sa popri aute idúcom pred vami cez čelné sklo na celé dianie okolo, čím budete v pozícií, ktorá je lepšia pri rozhodovaní.

V bočných zrkadlách vidia vlastné auto

Slepý uhol je známym rizikom, ktoré sa dá ľahko znížiť, ak si nastavíte bočné zrkadlá správne. Základným pravidlom je nastaviť si uhol bočných zrkadiel tak, aby ste v nich z pozície vodiča nevideli svoje auto.

Používajú diaľkové svetlá v hmle

Pre svietenie v noci je lepšie používať stretávacie svetlá ako diaľkové. Stretávacie svetlá neoslepujú iných vodičov, čo je častou príčinou nehôd v noci. Najhoršie je však použiť diaľkové svetlá počas hmlistej noci, pretože svetlo sa odráža od molekúl vody vo vzduchu, čo zhoršuje videnie. Najlepšie je teda zapnúť si aj v takomto počasí iba stretávacie svetlá, čím sa stávate dostatočne viditeľným pre ostatných vodičov a nezabúdať na používanie hmlových svetiel, ak ich na aute máte.

Brzdia počas vyberania zákruty

Takmer každý vodič potrebuje v zákrute spomaliť a preto začne brzdiť. Ak použijete zrazu brzdu po tom, čo ste už vošli do zákruty, zvyšujete riziko šmyku. Predtým ako zabočíte, by ste mali spomaliť a vojsť do zákruty bez ďalšieho prudkého brzdenia. Pri výjazde zo zákruty pridáme plyn.

Jazdia dole kopcom na neutrále

Jazda z kopca na neutrále nie je najlepší nápad. Predstavte si, že by ste museli zabrzdiť, lebo zbadáte dieťa na ceste. Brzdy vás môžu v takejto situácií zradiť. Ak by ste však jazdili dole kopcom na nižšom prevode, použijete váš motor na spomalenie. Brzdenie motorom je stará známa vec, ale nie každý ju skutočne využíva.

Pištiace gumy pri brzdení

Postupne spomaľujete, nakoniec však zistíte, že ste nespomalili dostatočne a musíte zabrzdiť silnejšie, až začnú pneumatiky nepríjemne pískať. Niekomu sa to stane výnimočne, pre iných je to bežná prax. Takýmto brzdením sa však pneumatiky rýchlejšie a nepravidelne opotrebúvajú a náklady na údržbu vozidla sa tak zvýšia. Správne by ste mali spomaľovať tak, že ak váš spolujazdec na vedľajšom sedadle drží v ruke nápoj, nemal by sa mu vyliať.

„Vypeckované“ rádio

Aká by to bola jazda bez hlasnej hudby? V prvom rade bezpečnejšia. Hudba môže pôsobiť na šoféra upokojujúco a pomáha mu zrelaxovať sa, avšak hlasná hudba má presne opačný účinok. Podľa istého kanadského výskumu súvisí dĺžka reakčného času šoféra s hlasitosťou hudby, ktorú počas jazdy počúva. Čím vyššia je hlasitosť, tým je reakčný čas dlhší. Hlučná hudba tiež prekrýva zvuky motora a iných častí auta.

Nesprávne sedenie

Keď si sadnete do auta, prvým krokom pred naštartovaním by malo byť prispôsobenie sedadla. Správne nastavenie sedadla znamená, že dosiahnete rukou na rýchlostnú páku, nohy sú mierne ohnuté v kolenách, ruky držiace volant sú mierne skrčené v lakťoch. Ak nemáte sedadlo správne nastavené, noha sa vám môže počas jazdy pošmyknúť a ľahko sa stane, že stlačíte namiesto brzdy plynový pedál. Dôležitá je tiež pozícia rúk, ktoré sú uvoľnené vtedy, keď sú mierne ohnuté a vaše zápästia sú položené na volante. Platí, že by ste ani jednu končatinu nemali mať natiahnutú alebo príliš zohnutú.

Nevhodné zaraďovanie

V rôznych pruhoch by ste mali jazdiť rôznymi rýchlosťami, preto ak chcete zrýchliť alebo spomaliť, musíte sa preradiť do iného pruhu. Nemôžete však vojsť do pruhu, v ktorom je rýchlosť 110 km/h rýchlosťou 80 km/h (napríklad pri obmedzaniach na diaľniciach). Vždy by ste sa mali preraďovať s ohľadom na vašu aktuálnu rýchlosť a medzeru, ktorá je medzi autami. Vo vysokej rýchlosti musí byť medzera medzi autami oveľa väčšia, aby sa nestalo, že auto idúce za vami musí náhle prudko zabrzdiť, čo zvyšuje riziko nehody.

Ruky na volante v polohe 10:10

Skúsení vodiči často počas jazdy držia volant iba jednou rukou, čo je samozrejme oveľa nebezpečnejšie, riskantná je tiež aj pozícia rúk na 10. a 2. hodine (alebo 10 hodín a 10 minút). Ideálne je držať ruky na volante v pozícií 9:15 hod. Táto pozícia je najlepšia aj pri spustení airbagov počas nehody a vodičovi zabezpečuje, že má nad autom najväčšiu kontrolu. Samozrejme, že rôzne situácie vyžadujú odlišnú polohu rúk na volante, ale poloha 9:15 sa zdá byť z vyššie uvedených dôvodov ideálna.