Nasri o ponuke ísť do Sevilly: Môžeš piť, chodiť do klubov a robiť, čo chceš!

Argentínsky tréner FC Sevilla Jorge Sampaoli (60) má temperament na rozdávanie. Počas zápasov behá vo svojom sektore pred lavičkou ako tiger v klietke. Kričí, gestikuluje, dupe nohami. Najradšej by vybehol na trávnik.

V sezóne 2016 – 2017 viedol FC Sevilla. Pred jej začiatkom sa mu naskytla šanca výrazne posilniť káder. Urobil maximum pre to, aby do španielskeho klubu pritiahol ofenzívneho stredopoliara Samira Nasriho z Manchestru City. Nakoniec sa mu to podarilo. Francúz odohral v La lige 30 zápasov a strelil tri góly.

Dnes Nasri prezradil zákulisné ťahy, ktorými ho Sampaoli lákal do Sevilly. „Povedal mi: Poď k nám. Môžeš piť, chodiť do klubov a robiť si, čo chceš. Ja ťa budem vždy kryť pred vedením klubu. Len o jedno ťa žiadam, aby si bol dobrý cez víkend na ihrisku,“ povedal Nasri vo videu na svojom instagrame.

Bývalý 41-násobný francúzsky reprezentant potom odišiel na jednu sezónu do tureckého Antalyasporu, odkiaľ sa vrátil na ostrovy, no vo West Ham United absolvoval iba päť zápasov. Momentálne hráva v Anderlechte Brusel, kde je spoluhráčom Vincenta Komaponyho, s ktorým šesť rokov obliekal dres Manchestru City.