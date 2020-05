Hlohovčana Nikolausa povolali do gréckej armády: Podmienky na udelenie výnimky sme splnili, ambasáda tvrdí niečo iné!

Do armády nemusí ísť, ak mu udelia výnimku. Andrea (49) z Hlohovca so synom Nikolausom (21), ktorý má aj grécke občianstvo, bojujú už dva roky o to, aby nemusel nastúpiť na povinnú vojenskú službu.

Príslušná ambasáda hovorí, že sa dá urobiť výnimka, ak predložia potrebné dokumenty. Rodina tvrdí, že všetko už odovzdali, no zbytočne. Nikolaus bol krstený v Grécku a získal aj ich občianstvo, o čom však matka a ani syn nevedeli, pretože ho má aj slovenské. Pred dvoma rokmi ostali doslova šokovaní, pretože dostali e-mail z gréckej ambasády s povolávacím rozkazom. „Osoba je grécky štátny občan a všetci grécki občania mužského pohlavia podliehajú povinnej vojenskej službe," informoval Nikolaos Fougias, 1. radca veľvyslanectva. Dodal, že s výnimkou tých, ktorí majú legitímny dôvod na udelenie výnimky, napríklad ak majú trvalé bydlisko v zahraničí. Tak to je aj v prípade Hlohovčana Nikolausa, ktorý s matkou Andreou žijú dlhé roky na Slovensku. „Na to, aby bola dotknutá osoba oslobodená od povinnej vojenskej služby, musí na účely začatia procesu udelenia výnimky predložiť konzulátu všetky potrebné doklady, ktoré stanovujú grécke právne predpisy," vysvetlil Fougias. Podľa jeho slov konzulárny úrad Veľvyslanectva Grécka v Bratislave opakovane a v písomnej forme ​​požiadal dotknutú osobu o ich predloženie. Ambasáda uvádza, že rodina nepredložila všetky potrebné doklady. Zdroj: ass „Tá ich nikdy nepredložila v celom rozsahu, aby sa mohol začať proces udelenia výnimky z vojenskej služby. Mnohokrát mu bol tento proces vysvetlený a bol o ňom informovaný, ale dotyčná osoba nikdy nereagovala," uvádza 1. radca. Nikolausova matka však tvrdí úplný opak. „Nielenže sme s nimi komunikovali, ale doniesli sme doklady osobne. Chýbalo nám len potvrdenie o trvalom pobyte, no to sme doložili mailom. Neuznali nám najprv ukončenie základnej školy, čo sme dodatočne vybavili," objasňuje Andrea, ktorá videla, ako si na ambasáde všetko skopírovali. S dodaním dokladov o svojej osobe ako je práca, výpis z katastra, či účtu však nesúhlasí. „Tu sa nejedna o mňa, ale o môjho syna. Predtým, ani netušili, že existuje. Môj syn je Slovák, nikdy nebol držiteľom žiadneho gréckeho dokladu," zdôrazňuje nahnevane mladíkova matka. Nikolaus sa narodil v Nemecku slovenskej matke a gréckemu otcovi. Mama mu hneď vybavila slovenské občianstvo. Bol však krstený v Grécku a automaticky mu bolo udelené ich občianstvo, o čom nevedel.