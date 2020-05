Markizácky redaktor Miro Held je už niekoľko mesiacov otcom malého Kubka, ktorého mu porodila jeho manželka Lucka. Rodinka žije v útulnom domčeku neďaleko Bratislavy, do ktorého nás pozvali na návštevu. Z priestoru cítiť nielen teplo domova, no na prvý pohľad je hneď jasné, kto v ňom momentálne šéfuje! Známy šporťák však prezradil aj to, bez čoho si svoj deň s manželkou nevedia predstaviť!