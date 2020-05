Klub dovolil Djokovičovi tréning na kurte, teraz sa kajá: Je nám to ľúto

Tenisový klub, v ktorom Novak Djokovič (32) porušil ochranné pravidlá počas pandémie koronavírusu, priznal chybu. Ospravedlnil sa za to, že umožnil srbskému hráčovi trénovať vo svojich priestoroch.

Djokovič porušil karanténne pravidlá v Španielsku, keď v pondelok zverejnil video, ako trénuje s partnerom na kurte. Líder svetového rebríčka sa nachádza v meste Marbella v Andalúzii.

Španielsko od pondelka uvoľnilo niektoré opatrenia zavedené pre pandémiu koronavírusu, no športoviská by mali byť naďalej neprístupné, s výnimkou tréningových centier niektorých klubov, napríklad futbalových. Španielska tenisová federácia v pondelok informovala, že hráči majú najnovšie dovolené trénovať aj s koučom, no stále nemôžu vstúpiť na kurty. Tento pokyn Djokovič zjavne nedodržal, či ho za to budú čakať aj postihy zo strany príslušných orgánov, zatiaľ nie je jasné.

píše sa v stanovisku tenisového klubu Puente Romano Marbella. Predstavitelia klubu dostali žiadosť od Djokoviča na tréning a dali mu zelenú, pričom si mysleli, že od 4. mája môžu trénovať všetci profesionálni športovci. Na kurt vyšiel aj ďalší popredný tenista Španiel Rafael Nadal, no spravil tak na súkromnej ploche, pretože mu neboli úplne jasné pravidlá.

V Španielsku evidovali v utorok o 20.30 SELČ celkovo vyše 250.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 25.000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,7 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 256.000 osôb.