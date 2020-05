Aneta Parišková bojuje s rakovinou, podstupuje chemoterapiu: Jej diagnóza je vážna

Známa tvár jojkárskeho spravodajstva Aneta Parišková (46) priznala nečakané trápenie.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Mimoriadne obľúbená moderátorka, ktorá má doma troch malých synčekov, je totiž hospitalizovaná v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde podľa vlastných slov začala tvrdý boj s rakovinou! Anete, ktorá je nesmierne silnou ženou, pripravil osud už nejednu ťažkú skúšku, no ona dokázala všetky zvládnuť. Preto všetci, čo ju poznajú, veria, že dokáže vyhrať aj tento mimoriadne náročný súboj so zákernou chorobou.

Aneta Parišková je nielen dlhoročnou obľúbenou hviezdou televízie JOJ, ale aj podnikateľkou, manželkou, ale najmä milujúcou mamou troch synčekov - Daniela (12), Nathana (7) a Gabriela (8), o ktorých sa posledné týždne starala sama. Jej manžel Miroslav je totiž dlhodobo odcestovaný v USA, kde pracuje. Práve v týchto chvíľach by ho pritom potrebovala mať pri sebe... Určite jej však pomáha vedomie, že ju nadovšetko miluje a to jej dodáva energiu na boj so zákernou chorobou.

Priznanie na sociálnej sieti

Aneta sa k ťažkému boju s rakovinou priznala na sociálnej sieti, kde zverejnila svoju fotografiu priamo z nemocničného lôžka. Vyzerá na nej unavená a vyčerpaná, ale v očiach jej badať obrovské odhodlanie zdolať ťažkú chorobu. Najťažšiu prekážku, akú jej doteraz osud postavil do cesty... „V Národnom onkologicom ústave som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť. Všetkým dobrým a prajným ľuďom ďakujem za modlitby a podporu,“ napísala jojkárka a pridala aj veľavravné anglické slová „fight for life“ (boj o život, pozn. red.).

O jej veľkom duchu a odhodlaní svedčia aj slová kolegov. „Naša milá kolegyňa, kamarátka sa dnes pustila asi do najväčšieho boja vo svojom živote., ktoré jej život priniesol,“ napísali jej najbližší z práce, ktorí sú v mysliach stále s ňou. „Veríme, že jej húževnatosť, sila, odvaha a správna tvrdohlavosť sú také silné zbrane, že sa čoskoro medzi nás vráti a chorobe ukáže dlhý nos. Anet, myslíme na teba, držíme palce a tešíme sa na teba!“ dodali na záver.

Osud sa s ňou nemaznal

Aneta rozhodne nepatrí medzi ženy, ktoré sa len tak niečoho zľaknú. Za svoj život si prešla viacerými turbulentnými obdobiami, z ktorých vždy vyšla so vztýčenou hlavou. Práve pre jej vnútornú silu všetci veria, že sa z toho dostane. „Našej dlhoročnej moderátorke a kolegyni držíme všetci palce, myslíme na ňu a prajeme veľa sily v boji s týmto ochorením. Veľmi si prajeme, aby sa čím skôr vrátila medzi nás,“ povedala marketingová riaditeľka televízie JOJ Ivana Semjanová.

Non-Hodgkinov lymfóm

Non-Hodgkinov lymfóm (NHL) je zhubný nádor lymfatického systému. Vzniká, keď sa bunky lymfatického systému (lymfocyty) zmenia na abnormálne. Tie majú v normálnom stave pomáhať proti infekciám, no v stave abnormálnom sa nekontrolovateľne rozmnožujú a ich nahromadením vzniká nádor. Lymfatické tkanivo môže byť postihnuté ochorením v rôznych častiach ľudského organizmu, no najčastejšie zasahuje lymfatické uzliny.