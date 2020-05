Takto vyzerala Andrea pred pár mesiacmi, teraz je to ešte horšie: Nové fotky len pre odvážnych!

Táto žena má zrejme najväčšie pery na svete! Andrea Ivanova (22), bulharská instagramová modelka, zdieľala na sociálnej sieti fotografiu svojej tváre po dvadsiatom zväčšení pier, informuje portál LadBible.

Andrea, ktorá sa pýši nielen gigantickými perami, ale aj poprsím, skrášľovacích operácií nemá dosť. Za sebou má už 20 injekcií kyseliny hyaluronovej, no stále sa jej to zdá málo. Poslednú mala len nedávno, no podľa vlastných slov chce dotiahnuť svoj vzhľad skutočnej Barbie do konca. Nepovedala, čo presne tým myslí.

Andrea sa touto cestou vydala v roku 2018 a odvtedy už nazbierala na Instagrame viac ako 30 000 fanúšikov, ktorí sledujú jej cestu. Nie je jasné, či sa im naozaj páči jej vzhľad, alebo chcú len zistiť, ako veľmi sa dajú ľudské pery zväčšiť. V komentároch sa však mladej slečne dostáva aj pochvaly. Celý proces je finančne náročný. Každá injekcia stojí viac ako 150 €, no Andrea už nepočíta, koľko na ne minula.

Hoci by Andrea rada pokračovala, niektorí odborníci jej to neodporúčajú. „Cítim sa skvelo, mohla by som mať viac, ale niektorí doktori si myslia, že to stačí, aj keď ich chcem väčšie. Môj doktor povedal, že mi pichne ďalšie injekcie, ale budem musieť počkať aspoň dva mesiace,“ prezradila milovníčka kozmetických zákrokov. Svoje pery naozaj miluje a vraj ju vôbec neobmedzujú. Prvých pár dní bolo ťažšie jesť, no už aj to je v poriadku. „Nie som si istá, či sú najväčšie na svete, ale určite sú jedny z najväčších, myslím,“ uzavrela Andrea.