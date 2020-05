Nevera v priamom prenose?! Kamera odhalila pikantné tajomstvo moderátora

Španielsky televízny moderátor Alfonso Merlos (41) sa dostal do nepríjemnej situácie počas domáceho živého prenosu. Do záberu sa mu totiž dostala polonahá žena, no jeho priateľka to nebola, informuje portál People.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Alfonso aktuálne pracuje kvôli prísnym koronavírusovým opatreniam z domu. Počas jedného takého moderovania mu v pozadí do záberu vošla žena a vyzerá to, akoby bola len v podprsenke. Diváci okamžite postrehli, že to je novinárka Alexia Rivas (27) a nie Marta López (27), Alfonsova priateľka. Niektorí fanúšikovia moderátora okamžite označili za neverníka. Alfonso sa neskôr k incidentu vyjadril a tvrdí, že so svojou priateľkou sa už predtým rozišiel. „Ak si myslíte, že moje správanie nebolo vhodné, alebo sú veci, ktoré som neurobil správne, nemám problém prosiť o odpustenie, hoci mojím cieľom nebolo niekomu ublížiť,“ vyjadril sa moderátor. Jeho verziu potvrdila aj Alexia Rivas, žena z videa. „Nevtrhla som im do vzťahu, povedal mi, že je slobodný,“ bráni sa kráska. S Alfonsom sa mali stretávať už pár týždňov. Marta má na celú vec iný názor. Podľa nej sa s televíznou hviezdou nerozišli, boli len pohádaní. „Bola som na Alfonsa štyri dni nahnevaná. Nechcel, aby som urobila niečo, čo by ovplyvnilo moju rodinu. Urobila som to a on sa nahneval,“ vysvetlila Marta. Tvrdí, že s moderátorom spolu dokonca absolvovali zákaz vychádzania v jednej domácnosti. „Hádame sa, to sa stáva.“ Trapas redaktora v živom prenose: Kamera ho nechtiac ukázala celého, toto nemal nikto vidieť