Nadal obnoveniu sezóny nedáva veľkú šancu: Strácame rok života

Španielsky tenista Rafael Nadal považuje túto sezónu za stratenú.

Dvanásťnásobný víťaz Roland Garros príliš neverí tomu, že sa v tomto roku ešte rozbehne turnajový kolotoč. Pre pandémiu koronavírusu zrušili všetky podujatia ATP a WTA naplánované do 13. júla, neuskutoční sa ani prestížny Wimbledon."Dúfam, že sa budeme môcť vrátiť pred skončením roka, no bohužiaľ nemyslím si to," povedala mužská svetová dvojka.

Nadal zároveň odhalil, že on sa už sústredí na na sezónu 2021, konktérne na prvý grandslam v roku - Australian Open. Vyjadril však strach, že aj toto podujatie môže byť odložené. "Ak by to bolo na mne, celú sezónu by som odpískal. Je čas začať myslieť na rok 2021 a úvodný grandslam novej sezóny Australian Open. Mám pocit, že strácame rok života, nebudem klamať. Keď má tenista 33 alebo 34 rokov, vníma to ináč, ako keď má 20 a celú kariéru pred sebou," sprostredkovala agentúra AP slová Nadala, ktoré odzneli v rozhovore pre španielsky denník El Pais.