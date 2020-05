Pustili do sveta smrteľný COVID-19?! Prehovorila virologička z wuchanského laboratória

Laboratórium v ​​čínskom veľkomeste Wu-chan a virologička Š' Čeng-li prezývaná netopieria žena sa dostali do centra súčasného sporu medzi Washingtonom a Pekingom o pôvode koronavírusu, píše v utorok denník Financial Times.

Päťdesiatpäťročná vedkyňa, ktorá celý život zasvätila skúmaniu vírusov u netopierov a pracuje na pôde Wuchanského inštitútu virológie, ale jednoznačne popiera teórie o tom, že by súčasná pandémia koronavírusu mohla byť zapríčinená únikom z jej laboratória.

Š' Čeng-li sa roky venovala výskumu genetických variantov koronavírusu pochádzajúcich od netopierov a v minulosti sa zaoberala problémom, ako sa vírus SARS preniesol na človeka. V minulom týždni sa objavili na sociálnych sieťach dohady o tom, že virologička utiekla z Číny a odviezla utajované dokumenty na americkú ambasádu do Paríža, aby nakoniec mohla odhaliť pravdu o pôvode vírusu. Š' Čeng-li ale domnienky o tom, že opustila krajinu, odmietla a svoje tvrdenie podoprela fotografiami, na ktorých je vidieť, že je v Číne.

Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že má dôkazy o úniku koronavírusu z wuchanského inštitútu, aj keď jeho tvrdenie naráža na slová amerických vedcov, lekárov i predstaviteľov tajných služieb. Trumpovu pozíciu ale podporil americký minister zahraničia Mike Pompeo. Čínske médiá v reakcii na podobné výroky obvinili Pompea zo "šírenia politického vírusu". Čínsky štátny denník Global Times amerických predstaviteľov vyzval, aby svoje obvinenia podložili dôkazmi, alebo s nimi prestali. Čínske ministerstvo zahraničia konkrétne na dohady o tom, že vírus unikol z laboratória, síce nereagovalo, však Peking predtým tvrdil, že nákaza pochádza z wuchanského trhu, kde boli divoko žijúce zvieratá, pripomína Financial Times.

Wuchanský inštitút virológie bol založený v roku 1965. Laboratórium má štvrtý stupeň biologickej bezpečnosti, čo je v Číne najvyšší stupeň, takže sa môže zaoberať skúmaním smrteľných vírusov. Vďaka článku publikovanom v roku 2015 vo vedeckom časopise Nature je známe, že miestni vedci vytvorili upravenú verziu netopierieho koronavírusu, ktorá dokáže infikovať ľudské bunky. Práve tento fakt prispel k teóriám, že epidémia vírusu SARS-COV-2 mohla vzniknúť kvôli úniku z laboratória. Autor štúdie Simon Wain-Hobson konštatuje, že vírus z wuchanského laboratória sa v ľudských bunkách množí prekvapivo dobre a že ak by unikol, nikto by nedokázal predpovedať, ako sa bude šíriť. Článok samotný bol ale v marci tohto roku doplnený o upozornenie, že neexistujú dôkazy o tom, že by vírus spôsobujúci ochorenie covid-19 bol výsledkom bioinžinierstva, a podľa vedcov sú zdrojom súčasnej nákazy zvieratá.

Americké tajné služby síce vylučujú možnosť, že by vírus bol vyrobený človekom, naďalej však skúmajú, či by za epidémiou mohol byť nechcený únik z laboratória, alebo či sa vírus na človeka preniesol z divokých zvierat. Podľa austrálskeho virológa Edwarda Holmesa, ktorý sa podieľal na výskume genetickej sekvencie vírusu, neexistujú dôkazy o tom, že by vírus spôsobujúci covid-19 pochádzal z wuchanského laboratória. Holmes spresnil, že najbližší z vírusov držaných vo wuchanskom inštitúte k SARS-COV-2 je netopierí vírus s názvom RaTG13. Genetické zloženie tohto vírusu sa ale líši od koronavírusu natoľko, že to zodpovedá najmenej 20 až 50 rokom evolučného vývoja. Vedec sa preto domnieva, že vírus RaTG13 nemá so súčasnou pandémiou nič spoločné. Holmes v roku 2014 osobne navštívil wuchanský trh a verí, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol na človeka práve z divokých zvierat.