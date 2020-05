Dnes sa otvárajú tisíce prevádzok, pripravte sa na zmeny: Na klasické terasy a kostoly zabudnite!

Nízke čísla nakazených urýchlili otváranie prevádzok. Slováci dnes pocítia rozmrazovanie prísnych epidemiologických opatrení, ktoré sposôbila pandémia koronavírusu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Môžu sa otvoriť všetky obchody s výnimkou nákupných centier, krátkodobé ubytovanie, kaderníctva, holičstvá, terasy reštaurácií, kostoly a opäť začnú premávať aj taxíky. Čím všetkým zákazníkov prekvapia?

Reštaurácia - Čistá a upravená terasa Otvoriť galériu Čistá a upravená terasa - Reštaurácia Zdroj: ik Majiteľ reštaurácie Le Bar na Bratislavskej promenáde pri Dunaji Karol (45) sa pripravil na otvorenie prevádzky. „Síce sme včera pripravili terasu, ale čakáme ešte na presné podmienky, za ktorých môžeme otvoriť. Problém je v tom, že ak bude pršať, čo by teda podľa predpovedí malo, tak si to neviem predstaviť. Ľudia budú vonku jesť a piť, spustí sa dážď a my ich nebudeme môcť presunúť dovnútra...“ povedal majiteľ reštaurácie.

Kaderníctvo - Pohoda vo vynovenom interiéri

Zvolenská kaderníčka Kristína Klimentová (24) otvorí svoju prevádzku až budúci týždeň a zákazníčky prekvapí vynovenými priestormi. „Čas, odkedy mám zatvorené, teda približne od polovice marca, som spolu s majiteľom priestorov využila na celkovú rekonštrukciu interiéru,“ prezradila Kristína, ktorá sa veľmi teší, že sa bude opäť venovať svojmu zamestnaniu.

„Neteším sa, samozrejme, len ja, ale aj moje klientky, ktoré sa, hneď ako som napísala na sociálnu sieť termín predpokladaného otvorenia, začali vo veľkom objednávať,“ dodala kaderníčka, ktorá stratu za obdobie, keď musela mať zatvorené, odhadla na približne 3- až 4-tisíc eur.

Zoologická záhrada - Pohyb len v jednom smere

ZOO Košice bude návštevníkom sprístupnená podľa štandardných otváracích hodín od 9.00 do 19. 00 s nezmenenou cenou vstupného. „Návštevníci však budú musieť rešpektovať hygienicko-bezpečnostné podmienky súvisiace s ochranou ich zdravia ako aj zdravia zamestnancov. Po 55-dňovej prestávke ZOO sprístupní celý areál, zatvorené zostanú len exotárium a minivivárium.

Aj samotný pohyb po areáli bude mať svoje pravidlá. Návštevníci sa budú môcť pohybovať len v jednom smere,“ informovala hovorkyňa Zoo Košice Eva Malešová. Tabule s informáciami o opatreniach rozmiestnili pri vstupnej bráne, ako aj po celom areáli. „Od zaj­tra budú k dispozícii aj niektoré bufety, ktoré zabezpečia výdaj jedla cez predajné okienko,“ dodala Málešová. Od stredy otvorí brány pre návštevníkov aj DinoPark.