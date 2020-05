Ibi Maiga je uväznený na Slovensku: Zabávač zostal odstrihnutý od manželky a od detí

Nemôže byť s najbližšími! Hudobník a zabávač Ibrahim Maiga (57) má hlavu v smútku.

Pandémia koronavírusu, ktorá zúri všade vo svete, ho odrezala od manželky Iny (27) a dvoch milovaných detí - dcérky Fathimy (6) a syna Oumara (3). Ibi nevidel svoju rodinu, ktorá žije v africkom Mali, už dlhých šesť mesiacov a má o ňu obrovský strach. Ako sa vyrovnáva s touto tvrdou ranou osudu, porozprával otvorene Novému Času. A nielen to...

Maigu zastihla celosvetová pandémia na Slovensku. Keď pochopil, že sa nedostane za manželkou a deťmi, zrútil sa mu celý svet. Práve v africkom štáte Mali žil Ibi s najbližšími, má tam svoj domov, no do našej krajiny sa vracal rád. „Ja som, žiaľ, rodinu nevidel od novembra. Nič sa nedá robiť, som tu zavretý. Hranice sú zavreté, nelieta sa,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Ibi, ktorý zostal v kontakte s dcérkou Fathimou a so synčekom Oumarom aspoň cez internet.

„Robíme videohovory. Je to pre mňa veľmi ťažké. Celá rodina to ťažko znáša, lebo nikto nevie, kedy sa toto všetko skončí. A kedy sa bude znova lietať. Aké budú podmienky,“ hovorí Maiga. Aktuálna situácia ho vôbec neteší. „Mám oddychový, nervózny režim, pretože človek nevie, čo bude.“ Najťažšie to podľa jeho slov znášajú práve jeho ratolesti.

„Deti sa ma stále pýtajú, kedy prídem. Aby som už prišiel. Ja sa im to snažím vysvetliť, že je zlá choroba vo svete. Ale keď sa to skončí, tak prídem. Hneď, keď sa bude dať, vycestujem za nimi. Ak bude taká možnosť. Aj keby som požiadal o nejakú výnimku, tak sa proste nelieta,“ povedal smutným hlasom Ibi, ktorý sa preslávil účinkovaním vo filme Fontána pre Zuzanu.

Zostal bez práce

Ibi má v Mali veľkú rodinu, o ktorú sa stará. Nežijú si zle, ale všetko je viac-menej na jeho pleciach. O rodinu a najmä o svoju starú milovanú mamu, ktorá patrí medzi tých najohrozenejších počas zúriaceho koronavírusu, má obrovské starosti.

Rozhodne to nemá ľahké, pretože aj jeho biznis, ktorý ho živil, dostal stopku. „Nič sa nedá robiť. Ja som sa venoval medzinárodnému obchodu a kultúre a to všetko je stopnuté. Som doma a čakám, kedy sa to vráti do normálu,“ hovorí Maiga, ktorý myslí na jediné - kedy už uvidí svojich milovaných. „Musíme to všetko vydržať. Veľmi sa teším, keď ich zase uvidím, to bude vykúpenie. Až teraz si človek uvedomuje, aké je dôležité byť s rodinou,“ dodal na záver Ibi.