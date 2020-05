Jurajovi zlikvidovali pre mor ošípaných 40 prasiat: Nádej mu vrátil tento živý dar

Juraj Kulčár (44) zažil pred ôsmimi mesiacmi najhorší deň v živote. Pre rozšírenie afrického moru ošípaných mu veterinári preventívne zlikvidovali 40 svíň a prišiel o živobytie.

Doteraz sa nedočkal odškodnenia. Jeho osud nenechal chladným neznámeho chovateľa, ktorý mu doručil nečakaný dar v podobe dvoch malých prasničiek, aby mohol opäť obnoviť chov.

Juraj z Veľkého Kamenca (okr. Trebišov) na 2. august 2019 nikdy nezabudne. Keď na hranici s Maďarskom v Strážnom (okr. Trebišov) identifikovali a utratili 4 svine s vírusom afrického moru ošípaných, jeden prípad sa objavil vo Veľkom Kamenci. Z toho dôvodu aj tam nariadili preventívnu likvidáciu zvierat. Pre invalidného dôchodcu to znamenalo ortieľ smrti pre jeho 40 prasiat. Výsledky neskôr ukázali, že jeho ošípané boli zdravé.

„Poberám 200 € mesačne, chovom som si privyrábal. Neboli to obyčajné zvieratá, bol to môj tím, pomohli mi v najhorších časoch,“ povedal vtedy so slzami v očiach Juraj, ktorý si od štátu chcel uplatniť škodu 9 500 €. Po správe z ministerstva pôdohospodárstva však ostal v šoku. „Zistili, že v účtovníctve za rok 2018 som mal -195 €. V tom roku som mal veľké výdavky a dotáciu som získal až neskôr. Podľa ich slov mi tak nemohli vyhovieť,“ doplnil.

Stále je však nádej, že dostane aspoň niečo po odovzdaní daňového priznania za tento rok.zhodnotil. Aj napriek nepriazni osudu sa nevzdáva. Motiváciu pokračovať mu dodal neznámy chovateľ, ktorý Jurajovi daroval 2 prasničky. „Kúpil som si ešte dospelú prasnicu, pomaly svoj chov rozbieham sám, za vlastné. Štát mi urobil naozaj obrovskú stratu,“ vzdychol si Juraj, ktorý verí, že chov sa mu podarí rozbehnúť.

Africký mor ošípaných straší aj teraz

Africký mor ošípaných (AMO) bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich prasiat v obci Strážne (okr. Trebišov). O niečo neskôr, 12. augusta, bola potvrdená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese. Podľa aktuálnych informácií ku dňu 29. 4. 2020 eviduje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka celkovo 159 prípadov výskytu AMO. Posledný prípad z 27. 4. 2020 zaregistrovali u samca diviaka v okrese Michalovce.