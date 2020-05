Gabriela Marcinkovej sa po pôrode zmenil život: Okrem povinností prišlo niečo iné

Pochybovala o sebe. Krásna a talentovaná herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková (32) pred necelým rokom a pol priviedla na svet zdravú dcérku Emku (1,5).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Odvtedy sa jej život úplne zmenil. Okrem toho, že jej pribudli materské povinnosti, začala aj seba vnímať celkom inak. Sympatická brunetka najnovšie Novému Času priznala, že aj ona si prešla obdobím, ktoré pre ňu nebolo príjemné. Tvrdí, že pocit nespokojnosti ju trápil až dovtedy, pokiaľ nezistila, čo je skutočný život, a nezamerala sa na reálne problémy.

Bola zaradená do rebríčka najkrajších žien na svete, ale predsa nie vždy bola so sebou spokojná. Známa herečka Gabriela Marcinková priznala, že v minulosti so sebavedomím veľká kamarátka nebola. „V tomto veku sa mi už začína žiť dobre samej so sebou. Ale nie vždy som mala také pocity. Ako väčšina mladých dievčat som mala tiež problém s tým, ako vyzerám, priberám, či aký mám zadok,“ povedala úprimne Gabriela.

Tomu obdobiu je však už koniec a herečka za to vďačí svojej dcérke Eme.prezradila svoj recept na spokojnosť. „Tak ako každý človek musím sa zmieriť s tým, čo mi bolo nadelené,“ dodala Marcinková.